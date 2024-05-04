李丹妃克服不了這樣食物！邊荷律重現「破億流量吐舌」喊：好害羞
韓籍成員「超級隊長」李丹妃、「韓國甜心」邊荷律3月加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，成為新一代韓國啦啦隊女神，由於李丹妃熱愛籃球，今（4）日特別前往新莊體育館觀看新北中信特攻對上臺北戰神季後賽，她也自爆到台灣來還是無法接受臭豆腐，邊荷律更是重現在網路上瘋傳的吐舌畫面，忍不住喊：「好害羞」。
記者吳昕蓓／台北報導
李丹妃過去曾擔任過KBO聯盟韓國職棒樂天巨人啦啦隊隊長、三星保險藍劍齒虎隊、女子職業排球KGC人蔘公社隊、職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長、KBO韓國職棒NC恐龍啦啦隊隊長，履歷攤開十分驚人，這次來台灣，她也透露，之前來台都很想吃芒果冰，這次一定要吃到，聽到永康街的芒果冰很厲害，更興奮直呼：「現在就想去了！」
李丹妃和邊荷律目前都已經去逛過台灣夜市，李丹妃透露夜市也有賣很多水果，她很喜歡吃地瓜球、香腸，但就是臭豆腐還是無法接受，接下來要迎來炎熱夏天，兩人因為一直待在市中心，因此特別想去海邊，礙於現在都忙於工作，之後等上軌道之後，一定會找時間去。
被問到是否已經適應台灣，李丹妃透露，「有適應的部分，也有不適應的部分，但就是很認真、很用心在生活著」，而邊荷律最不習慣的就是台灣的氣溫，最近越來越炎熱，她擔心應援的時候會熱到快融化，「熱的部分，不過我會慢慢適應」，邊荷律先前在球場上吐舌頭的影片，至今觀看次數已經破億，最後她更重現了經典吐舌，可愛模樣萌到不行。
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