工黨倫敦市長再連任　保守黨地方選舉結果40年來最慘

我是廣告 請繼續往下閱讀
英格蘭2日有107個地方議會、11個市長職位舉行改選，改選市長的包括大倫敦地區、大曼徹斯特地區(Greater Manchester)、伯明罕市(Birmingham)所在的西密德蘭(West Midlands)地區、蒂斯河谷(Tees Valley)地區等。
在大倫敦地區，沙迪克汗以43.9%的得票率打敗得票率為32.6%的保守黨籍候選人霍爾(Susan Hall)。
沙迪克汗是倫敦首位穆斯林市長，也是首位連續贏得3個任期的倫敦市長。
英格蘭地方議會選舉總計改選超過2000個席次，目前尚未完全結束開票。在已開票完成的106個議會，前3大黨的戰果分別為工黨1140席、保守黨513席、自由民主黨521席。
這場選舉被視為今年英國大選的前哨戰。選舉前，保守黨內曾有少數國會議員醞釀對首相蘇納克(Rishi Sunak)發動不信任投票。不過，保守黨在具指標意義的選區蒂斯河谷贏得市長選舉，現任市長豪琛(Ben Houchen)成功連任，迫使蘇納克下台的計畫暫失動能。
另一個極具指標意義的選區西密德蘭仍未完成計票，部分地區正重新計票。保守黨與工黨在這個選區陷入割喉戰，預期得票數將十分接近。
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
英工黨地方選舉拿下重大勝利 保守黨執政前景岌岌可危
花蓮強震／英國工黨政要紛關心
韓國瑜盼英國工黨訪團 傳遞台灣欲加入CPTPP心聲給英國國會