台8男星6個月大愛女打疫苗「雙眼發直嘴唇變紫」 急叫救護車送醫
藝人林佑星曾演過《甘味人生》、《天之驕女》、《天道》等多部八點檔，2019年再婚娶女友小妏，去年10月迎來小女兒阿朵誕生。林佑星昨（4）日發文透露，6個月大的阿朵日前突熱痙攣兩眼發直、抽搐，臉和嘴唇也都發紫，讓夫妻倆趕緊打電話叫救護車，林佑星也忍不住落下男兒淚。
記者薛羽彤／綜合報導
小妏透過阿朵的IG還原當天情況，5月1日打了六合一疫苗後，阿朵晚間體溫有點高，整個人也沒什麼活力，到了睡覺時間阿朵想要翻身時，「身體撅起用力，就ㄍㄧㄥ在那沒有動，然後一直抽搐的動，我把她抱起一看兩眼發直，身體繼續抽動」，小妏嚇壞趕緊叫林佑星過來，等到他接手時阿朵臉已經是發紫，嘴唇也是紫色的。
夫妻倆趕緊叫救護車，到院後醫生判斷應該是熱痙攣，林佑星也心痛發文表示「以為再也看不到阿朵迷人的笑容、以為我一聲聲的呼喚再也得不到回應，還好在119來之前本來發紫的臉有恢復血色，發直的兩眼也緩過來。」林佑星昨日透露，目前阿朵狀況都很好，他坦言當兵時是醫務士，這種抽筋也看不少，「第一次看自己小孩，邊讓自己冷靜處理的同時，眼淚還是不爭氣會跑出來，太糾結了…」
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