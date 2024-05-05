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類股輪漲！分析師曝台股仍無看淡的理由　看好「這5大族群」受惠

▲台股多頭反彈持續，週線連二紅。（圖／擷取自Pixabay）
▲台股多頭反彈持續，週線連二紅。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

台股多頭反彈持續，週線連二紅。分析師表示，雖然科技股漲勢暫歇，但從基本面分析，台股仍沒有看淡的理由。看好今年AI與先進封裝的成長力道，可望帶動半導體產業暢旺，半導體封測、設備、半導體測試介面等，以及因滲透率大幅提升的AI手機、AI PC等族群值得留意。

在美股大漲帶動下，台股3日上漲107點，漲幅0.53%，終場大盤收在20330點，本週雖然走勢震盪，不過週線順利連二紅，全週漲幅1.04%，上漲209.81點，單週日均量4008億元。

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三大法人方面，本週僅有自營商小幅調節5.28億元，投信與外資持續聯手買超台股，投信連續買超週數推進至第9週，本週回補131.13億元，外資則是第二週站在買方，回補353.57億元，三大法人合計買超479.42億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，台股本週持續反彈，維持在各天期均線之上，不過受到美國科技大廠財報後股價走勢震盪，且因為市場對於降息預期持續延後，讓非電族群挾著低基期優勢，成為本波股市輪漲的重點族群，包括營建資產、航空、旅遊、金融等。

雖然科技股漲勢暫歇，不過從基本面分析，台股仍沒有看淡的理由，黃新迪表示，首先是至本月15日前，台股為第一季財報密集公布期，由於基本面強勁，多數企業將繳出亮眼成績，研判對於這波反彈格局仍具有強勁支撐，再者，受惠於出口表現良好，主計總處公布第一季GDP成長率概估為6.51%，優於預期，可望帶動全年經濟成長率預測值升至3.57%，創近11季最佳。

另外，從美國科技股來看，也有利於台股後續多方動能，黃新迪說明，即使美國科技股漲勢暫歇，但看好AI科技創新所帶動的獲利成長動能，讓BIG7 PLUS企業獲利持續上升，若以本益比觀察，BIG7 PLUS本益比將從2023年的39倍下降至今年的31倍，預期明年仍將持續降低，讓目前股價具成長潛力。

類股選擇上，黃新迪認為，看好今年AI與先進封裝的成長力道，帶動半導體產業暢旺，包括半導體封測、設備、半導體測試介面等族群可逢回布局，另外，能受惠於滲透率大幅提升的AI手機、AI PC等相關族群也可留意，並挑選具成長性，以及評價較低且具殖利率的產業。

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