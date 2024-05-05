AI將成下一波課綱研修重點！教育部借鑑國際擘劃我國教育政策

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韓國於2022年公布新修訂課綱，2023年發表「AI數位教科書推進方案」，規劃在2025年自國小三、四年級、國中一年級及高中在數學、英文及資訊等學科優先導入AI數位教科書，並逐年擴大，於2028年全面普及（國小三年級至高中三年級）並適用至國語、社會、科學、工藝與家政等科目。
再者，韓國國會通過2024年投入約5,333億韓元推動「數位化教育創新計畫」，推動未來學校2.0並逐年至2027年達到國小三年級至高中三年級載具1:1配置目標。韓國透過修訂課綱，以「給所有人的教育(Education for all)」為願景，由政府部門整合AI數位教科書開發基本要素，例如，審查基準、課程目標、學習內容及評量等，將其模型標準化，鼓勵產業端協力推展AI數位教科書相關政策，並以教師為中心，強化教師數位能力培訓研習，另透過韓國教育學術情報院完善數位學習基礎建設，蒐集及分析相關學習數據，提供政策決定的基礎。
教育部積極打造數位與AI教育的學習環境，2017年推出數位學習平台「教育部因材網」，結合課綱內容與AI技術，因應每位學生個別需要，規劃一條「學習路徑」，可以更全面的達到適性化教學。2022至2025年推動中小學數位學習精進方案總計投入200億新臺幣，運用於數位內容充實、行動載具與網路頻寬補助、教育大數據分析計畫。
2023年更結合ChatGPT技術，由因材網提供學科領域及通用型學習機器人，Cool English提供英語發音、作文、對話模組，引導學生建立學習鷹架。韓方對於臺灣已建置數位學習平臺並開發免費數位內容、補助縣市學校採購數位內容與教學軟體、完整規劃教師培訓架構、透過教育大數據分析做為學習診斷及成效評估工具及因材網導入AI學習夥伴，已在中小學端導入AI運用教學與學習等推動成果表示讚賞，顯見臺韓雙方推動數位學習各具AI時代的教育特色。
此次參訪實際進入中小學教學現場觀議課，體驗韓國資訊科技融入教學現況，在課程上運用學習載具討論、共編及展現小組成果並運用測驗系統進行學習成效檢測，授課教師透過電腦投影教材，運用電子白板書寫重點，實踐平板載具是學習的工具而不是學習的目的，課堂氣氛輕鬆自在，學生投入學習且勇於發表，老師能轉化教材，讓科技達到輔助教學之目的。
課堂中教師已習慣運用教科書商開發之數位教科書如MilkT數位教學平台、人工智慧引擎Genia及Digital Lab等，學生可透過該平臺規劃自我學習進度及自我評量，並可根據數據診斷和檢查學生的學習能力表現，亦有完整教師數位教學增能研習配套以滿足教師增能需求。2025年AI數位教科書正式上線後將為韓國數位教學與學習帶來嶄新風貌。
新北市數位學習推動辦公室何春緣主任表示，看到在韓國學校各領域的教師能在課堂中帶領學生使用平板載具進行數位學習，這提醒了我們善用科技培養學生自主學習能力才是重點，所以帶領老師熟悉學習平臺、理解數位學習對學習成效的助益，是我們必須努力的方向。新竹縣數位學習推動辦公室李昆璉執行秘書表示，參訪所見聞增強了縣市地方推動的信心，在目前已有的基礎上，教師們可以更投入數位教學素養的專業發展與促進學生自主學習的能力；另韓國立法宣示修正課綱，提供各領域AI教科書發展法制化的基礎，並搭配數位教科書軟硬體規劃及教師培訓課程，讓個人化的適性教育推動更有保障基礎，可以提供教育部未來政策規劃參考。
「未來」已經來臨，可預見人工智慧將為教育帶來大步前進的力量與值得思辨的課題，培養學生面對挑戰、迎向未來的能力是共同的使命。數位學習及AI相關科技已是下一波課綱研修重要議題，教育部郭伯臣執行秘書表示，將持續與各國展開數位學習的交流與合作，透過邀請國際專家來台合作或赴國外進行考察，借鑑國際推動數位學習及AI科技運用的最新經驗與做法，擘劃我國數位教育政策，公私協力建立合作夥伴關係，同步全球個人化數位教育發展。