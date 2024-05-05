莊智淵大戰林昀儒！國際賽首次交手　「桌球教父」3：0橫掃晉級　

全大運／體操精靈丁華恬連2屆闖奧運！勤練秘密武器　放眼頒獎台

▲台灣「體操精靈」丁華恬放眼巴黎奧運奪牌。（圖／全大運提供）
▲台灣「體操精靈」丁華恬放眼巴黎奧運奪牌。（圖／全大運提供）

記者路皓惟/台中報導

台灣「體操精靈」丁華恬在4個月底遞補拿下巴黎奧運門票，113年全大運是她確定進軍奧運的首場比賽，今（5）日公開女生組成隊競賽登場，在高低槓、跳馬、平衡木和地板動作獲得教練蔡恆政高評價，也透露將為了即將到來的奧運準備「秘密武器」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然丁華恬無緣晉級體操世界盃卡達杜哈站女子平衡木決賽，但因競爭對手Laura Casabuena在地板項目取得奧運資格，使得在女子平衡木第3名的丁華恬遞補進軍「五環殿堂」，成為本屆體操第2人。

「因為之前在卡達的積分賽，都是比單項，最近才開始恢復全能練習，體力還沒有跟上，所以平衡木跟高低槓都還不錯，只是地板有點沒力。」丁華恬表示今年拚巴黎奧運門票，重心放在平衡木，最終也順利取得資格。

她認為全大運輔助訓練調整，「像是恢復全能的中繼站，全大運比較像調整賽，取得奧運資格後，亞錦賽也會改為單項，之後訓練重心就會放在平衡木上。」

全大運結束之後，緊接著亞錦賽將於5月底舉行，屆時丁華恬將以單項為主，並將在巴黎奧運主攻平衡木，她表示，自己一直有在練習新動作，透過全大運以賽代訓，作為奧運「秘密武器」。

丁華恬在3年前的東京奧運中首次登上五環殿堂，經過3年的磨練，她和教練蔡恆政都將目標設定在巴黎奧運決賽，甚至放眼奪牌，蔡恆政指出，希望將她的難度分數提高到6分，希望在奧運有競爭力，增加奪牌機會。

21歲的丁華恬，上屆奧運還是高中畢業生，她覺得除了賽制跟動作改變，與上屆最大不同仍是心態，「一直在學習選手的心態，如何去面臨不同狀況來調整，之前年紀比較小時，教練說一做一，教練目標就是我的目標，這也沒有不好，但就比較像是為了別人，現在是自己很想要，去追求這種感覺。」

▲丁華恬備戰巴黎奧運勤練新動作。（圖／全大運提供）
▲丁華恬備戰巴黎奧運勤練新動作。（圖／全大運提供）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

全大運／地主明星級教練！「柔道男神」楊勇緯未參賽改坐教練席

全大運／林子翔反曲弓奪生涯首金　中華射箭男團備戰巴黎奧運

全大運／國手備戰巴黎奧運！蔡英文親臨開幕典禮　臺體大6度承辦

全大運／「蝶王」王冠閎100蝶52秒17摘金4連霸　破50蝶大會紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞