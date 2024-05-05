全大運／體操精靈丁華恬連2屆闖奧運！勤練秘密武器　放眼頒獎台

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「因為之前在卡達的積分賽，都是比單項，最近才開始恢復全能練習，體力還沒有跟上，所以平衡木跟高低槓都還不錯，只是地板有點沒力。」丁華恬表示今年拚巴黎奧運門票，重心放在平衡木，最終也順利取得資格。
她認為全大運輔助訓練調整，「像是恢復全能的中繼站，全大運比較像調整賽，取得奧運資格後，亞錦賽也會改為單項，之後訓練重心就會放在平衡木上。」
全大運結束之後，緊接著亞錦賽將於5月底舉行，屆時丁華恬將以單項為主，並將在巴黎奧運主攻平衡木，她表示，自己一直有在練習新動作，透過全大運以賽代訓，作為奧運「秘密武器」。
丁華恬在3年前的東京奧運中首次登上五環殿堂，經過3年的磨練，她和教練蔡恆政都將目標設定在巴黎奧運決賽，甚至放眼奪牌，蔡恆政指出，希望將她的難度分數提高到6分，希望在奧運有競爭力，增加奪牌機會。
21歲的丁華恬，上屆奧運還是高中畢業生，她覺得除了賽制跟動作改變，與上屆最大不同仍是心態，「一直在學習選手的心態，如何去面臨不同狀況來調整，之前年紀比較小時，教練說一做一，教練目標就是我的目標，這也沒有不好，但就比較像是為了別人，現在是自己很想要，去追求這種感覺。」
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