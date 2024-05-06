新北淡水凶殺命案！前員工討薪遭刀捅身亡 裝潢行老闆深夜被捕
5日晚間10時許，新北淡水區某工程裝潢公司，發生一起兇殺命案，一名42歲的離職前員工，回公司向老闆索討積欠薪資，雙方爆發激烈口角，最後遭45歲的陳姓老闆，持摺疊刀刺傷多處，當場失去生命跡象，送醫搶救宣告不治。警方獲報後逮捕陳姓老闆，並將現場的3名關係人，帶回警局釐清案情，訊後依殺人罪嫌將陳男移送地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天晚間，前員工回公司向陳姓老闆討積欠的薪資，疑似因喬不攏爆發口角，前員工手持開山刀，與陳姓老闆發生肢體衝突，陳姓老闆則持摺疊刀反擊，刺傷前員工的胸部、肩部等，前員工當場失去呼吸心跳，送醫不治。
陳姓老闆犯案後逃逸，警方趕抵現場，隨即拉起封鎖線採證，並循線逮捕陳姓老闆，將現場的3人帶回警局釐清案情。經醫院初步釐清，死者致命傷為心臟2處刀傷，全案依殺人罪偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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