陽明交大教授捲桃色風波！遭踢爆國家買單養小三 女方揭露假面具
陽明交大教授李光申，遭週刊踢爆隱婚騙女助理當小三，當女方求去還化身恐怖情人、糾纏不休，不但道德綁架，並且以工作威脅，甚至逼對方抄寫心經等。最後女方忍無可忍，決定向周刊爆料，女方指出，擔心還有其他女子也受害，所以站出來踢爆李的假面具。對此，李光申否認女方為他的小三，強調女方是非常優秀的助理與學生，今年初女方離職，還為她辦歡送會，指一切指控都是有心人栽贓、抹黑。
記者林盈君／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，李光申被控隱婚騙女助理當小三，之後不甘女方分手，開始糾纏不休，視為禁臠，女方更透露，李光申包養「不花錢」，吃喝玩樂讓EMBA有錢學生買單，就連五星級飯店過夜，也是藥商花錢，與女方交往過程中，會罰寫對方抄寫心經，以宗教道德綁架，逼迫女孩上床。
周刊提到，女方於去年結識新男友，不想再當李的小三，卻被李光申道德綁架，並且以工作威脅，還嗆聲說黑白兩道都挺他，更打擾到女方家人，最終讓女方忍無可忍。對此，李光申回應，否認女方為他的小三，強調女方是非常優秀的助理與學生，因為擔心她交到不好的男友，所以曾介入排解，但最後仍祝福他們，並澄清沒有以工作刁難，今年初女方離職，還為她辦歡送會，指一切指控都是有心人栽贓、抹黑。
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