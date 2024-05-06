權值股領漲上攻！台積電開盤漲12元　台股漲211點、來到20541點

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權值股全數走高，台積電開盤上漲12元、來到792元，挑戰站上800元關卡；鴻海上漲5.5元、來到161.5元；聯發科上漲5元、來到1045元。
上週五（3日）公佈的美國4月非農就業報告意外降溫，因此引發投資人對聯準會提早降息的希望，因此恐慌指數VIX降到一個多月的低點，美債殖利率走低，激勵美股四大指數漲週五集體收紅。道瓊指數上漲450.02點或1.18%，收38675.68點；那斯達克指數上漲315.37點或1.99%，收16156.33點；標普500指數上漲63.59點或1.26%，收5127.79點；費半指數上漲110.84點或2.41%，收4716.19點。
科技五大天王齊揚。Meta上漲2.33%，蘋果大漲5.98%，Alphabet漲0.37%，微軟漲2.22%，亞馬遜漲0.82%。其他科技股也表現強勁，AMD上漲3.04%，美光上漲2.11%，博通上漲3.19%，高通下跌0.26%，輝達上漲3.46%，應用材料上漲3.12%，德儀上漲1.77%。
台股ADR全數收高。台積電ADR上漲3.91%，日月光ADR上漲3.64%，聯電ADR上漲3.95%，中華電信ADR上漲1.43%。