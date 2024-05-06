台中男吃飯「拿筷子發呆」！一摸身體僵硬老闆急報警　病因曝光了

冷血弒母分屍逃死定讞！逆子仍肖想繼承遺產　外公外婆提告勝訴

▲2021年9月間，朱姓男子涉嫌持菜刀將母親砍死後分屍，分裝四包黑色垃圾袋，並丟進社區垃圾子母車，遭法院判處無期徒刑定讞。（圖／翻攝畫面）
▲2021年9月間，朱姓男子涉嫌持菜刀將母親砍死後分屍，分裝四包黑色垃圾袋，並丟進社區垃圾子母車，遭法院判處無期徒刑定讞。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

2021年9月間，新竹一名罹患精神疾病的朱姓男子，涉嫌持菜刀將母親砍死後分屍，再將遺體當垃圾丟棄，遭法院判處無期徒刑定讞。朱男的外公外婆，近期提出確認遺產繼承權不存在訴訟，不讓弒母孽孫繼承母親遺產，而雖然朱男強調殺人是「正當防衛」，並表示自己罹患精神疾病等，但法官審酌其供詞，認為朱男有主觀上故意殺人，因此判決喪失繼承權，全案可上訴。

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回顧案情，現年29歲的朱男，過去曾有過對母親家暴的紀錄，於2020年被送進安養之家，隔年6月間，55歲楊母將他接回家，卻在隔天慘遭殺害。朱男涉嫌持菜刀砍殺母親頸部，再用砂輪機分屍，並將屍塊分裝在4個大垃圾袋中，丟棄在垃圾車內。朱男犯案後，因受傷到醫院治療，趁隙逃出並找來3名清潔人員，以「殺大豬」為由要他們清理血跡，清潔員察覺異常報警。

案經法院審理，朱男於一、二、三審判處無期徒刑定讞。而朱男的的外公外婆，因不捨女兒遭孽孫殺害，提出確認繼承權不存在訴訟，主張朱男因工作、金錢等各種長期約束下，心生不滿，故意殺害楊母，應喪失母親遺產繼承權。

朱男辯稱，自己罹患妄想型之思覺失調症，主觀上並無殺害母親故意，只因遭長期安置於醫院及康復之家，財產亦遭受控制，造成不法侵害，認為弒母屬於正當防衛。另外，朱男表示，楊母生前曾立遺囑，表明會留財產給他，之後希望能把錢拿去跟銀行貸款，蓋房子來賣，賺取所得會賠償給外公外婆。

法官審理，根據朱男警詢、偵訊、法院調查程序時供述，他因不滿母親控制他的財產、不讓他投資，才會動念弒母，更強調「砍脖子才會死」，足見其主觀上已有殺人之直接故意。因此依《民法》第1145條第1項第1款規定「故意致被繼承人（楊母）或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者，喪失繼承權」，判朱男喪失楊母繼承權。可上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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