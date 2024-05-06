冷血弒母分屍逃死定讞！逆子仍肖想繼承遺產　外公外婆提告勝訴

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案經法院審理，朱男於一、二、三審判處無期徒刑定讞。而朱男的的外公外婆，因不捨女兒遭孽孫殺害，提出確認繼承權不存在訴訟，主張朱男因工作、金錢等各種長期約束下，心生不滿，故意殺害楊母，應喪失母親遺產繼承權。
朱男辯稱，自己罹患妄想型之思覺失調症，主觀上並無殺害母親故意，只因遭長期安置於醫院及康復之家，財產亦遭受控制，造成不法侵害，認為弒母屬於正當防衛。另外，朱男表示，楊母生前曾立遺囑，表明會留財產給他，之後希望能把錢拿去跟銀行貸款，蓋房子來賣，賺取所得會賠償給外公外婆。
法官審理，根據朱男警詢、偵訊、法院調查程序時供述，他因不滿母親控制他的財產、不讓他投資，才會動念弒母，更強調「砍脖子才會死」，足見其主觀上已有殺人之直接故意。因此依《民法》第1145條第1項第1款規定「故意致被繼承人（楊母）或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者，喪失繼承權」，判朱男喪失楊母繼承權。可上訴。
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