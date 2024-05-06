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山豬告別式圓滿結束！卡古崩潰送昔日摯友　解婕翎發文7字惹淚目

▲山豬上月併發敗血性休克猝逝，今（6）日告別式圓滿落幕，過去的好友卡古忍不住淚崩，解婕翎也發文哀悼。（圖／山豬臉書）
▲山豬上月併發敗血性休克猝逝，今（6）日告別式圓滿落幕，過去的好友卡古忍不住淚崩，解婕翎也發文哀悼。（圖／山豬臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

38歲藝人山豬（陳俊甫）受紅斑性狼瘡所苦，因感冒引起肺炎，上月併發敗血性休克猝逝，今（6）日告別式圓滿落幕，據《ETtoday星光雲》報導，不少藝人都到場哀悼，包括邰智源、謝祖武、宋少卿、馮媛甄、解婕翎、陳志強、香蕉、無尊、卡古等人。

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▲藝人山豬今（15）日被家屬證實，因感冒導致「敗血性休克」過世，年僅38歲。（圖／山豬（陳俊甫）臉書）
▲藝人山豬因感冒導致「敗血性休克」過世，年僅38歲，今（5）日舉辦告別式。（圖／山豬（陳俊甫）臉書）
根據《ETtoday星光雲》報導，逸祥在告別式上致詞，「他（山豬）的人生非常精彩，前幾年他受洗，在基督教的信念裡面，他只是離開了地上的家人，但是他回到了天上的家，天上的家就是天堂。」透露山豬總把悲傷留給自己，「我們曾經有接到一個表演，要表演段子，但後來那個通告取消了。」

▲山豬陳俊甫（右）與逸祥經常受邀上綜藝節目，關係非常要好。（圖／山豬FB）
▲山豬陳俊甫（右）與逸祥經常受邀上綜藝節目，關係非常要好。（圖／山豬臉書）
而卡古是山豬的摯友，兩人一起到台北打拚，卻在2017年鬧翻，他談及昔日好友忍不住淚崩，「這段時間我很像走過春夏秋天，一時沒那麼好放下，但其實生死之間，所以我今天就是來祝他安息。」他也忍不住感嘆，最後沒能放下恩怨很可惜，會為山豬念經，希望對方在另一個世界能好過一點。

▲（圖／翻攝自解婕翎IG）
▲解婕翎IG限時動態發文曬出一把傘、一顆太陽，並寫下「陳俊甫一路好走」。（圖／翻攝自解婕翎IG）
山豬的胞姊也在告別式結束後，感謝粉絲們和大眾，直言弟弟只是換了個舞台，有天大家會在天堂相會，也透露山豬從小就很調皮，開朗又有自己的想法，雖然一度想當歌手，卻因為音感不加成為諧星，所幸在《瘋神無雙》爆紅，而解婕翎也在IG限時動態發文曬出一把傘、一顆太陽，並寫下「陳俊甫一路好走」。

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