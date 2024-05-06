山豬告別式圓滿結束！卡古崩潰送昔日摯友 解婕翎發文7字惹淚目
38歲藝人山豬（陳俊甫）受紅斑性狼瘡所苦，因感冒引起肺炎，上月併發敗血性休克猝逝，今（6）日告別式圓滿落幕，據《ETtoday星光雲》報導，不少藝人都到場哀悼，包括邰智源、謝祖武、宋少卿、馮媛甄、解婕翎、陳志強、香蕉、無尊、卡古等人。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《ETtoday星光雲》報導，逸祥在告別式上致詞，「他（山豬）的人生非常精彩，前幾年他受洗，在基督教的信念裡面，他只是離開了地上的家人，但是他回到了天上的家，天上的家就是天堂。」透露山豬總把悲傷留給自己，「我們曾經有接到一個表演，要表演段子，但後來那個通告取消了。」
而卡古是山豬的摯友，兩人一起到台北打拚，卻在2017年鬧翻，他談及昔日好友忍不住淚崩，「這段時間我很像走過春夏秋天，一時沒那麼好放下，但其實生死之間，所以我今天就是來祝他安息。」他也忍不住感嘆，最後沒能放下恩怨很可惜，會為山豬念經，希望對方在另一個世界能好過一點。
山豬的胞姊也在告別式結束後，感謝粉絲們和大眾，直言弟弟只是換了個舞台，有天大家會在天堂相會，也透露山豬從小就很調皮，開朗又有自己的想法，雖然一度想當歌手，卻因為音感不加成為諧星，所幸在《瘋神無雙》爆紅，而解婕翎也在IG限時動態發文曬出一把傘、一顆太陽，並寫下「陳俊甫一路好走」。
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