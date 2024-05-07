權值股再扮演領頭羊、台股開盤漲161點　鴻海再寫近16年新高

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權值股全數走高，台積電開盤上漲10元、來到796元，挑戰站上800元；昨日創下近16年高的鴻海今日續強，開盤上漲2元、來到169.5元，續寫波段高點；昨日唯獨收黑的聯發科，開盤上漲20元、來到1055元。
記憶體組群表現亮眼，主要是模組廠威剛以及十銓4月繳出亮眼成績單，並且看好記憶體後市報價易漲難跌，激勵族群個股齊攻，商丞開盤股價急拉，亮燈漲停，十銓則是一度攻上漲停，上漲逾9%，來到113.5元，再創新天價。
非電族群也有表現，營建、航運、電線電纜類股早盤同步點火。營建股方面，大將、京城漲逾7%，愛山林漲逾4%，櫻花建、興富發、工信漲逾3%。
航運股在貨櫃三雄點火之下同步走高，裕民漲逾5%，新興、慧洋-KY漲逾3%，四維航、陽明、志信、中航、台航上漲逾2%。
由於投資人對聯準會今年降息抱持更大希望，激勵美國股市昨日全數收紅，道瓊指數上漲176.59點或0.46%，收38852.27點；那斯達克指數上漲192.92點或1.19%，收16349.25點；標普500指數上漲52.95點或1.03%，收5180.74點；費半指數上漲104.26點或2.21%，收4820.45點。