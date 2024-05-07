性侵殺害退休女師！兇嫌劉志明5度判死 今更四審判無期逃死定讞
2014年12月3日，男子劉志明因與女友分手心情不好，騎乘機車行經高雄左營哈囉市場，見到退休女教師打開車門，伺機想搶走汽車代步，竟以鐵鎚重擊女教師頭部，之後因車子有暗鎖無法開動，一怒之下性侵女教師，並劫走其身上的2000元現金揚長而去。劉志明一審被依強盜殺人、強制性交等罪判處死刑，近10年來歷經多次審理，今（7日）更四審宣判，強盜殺人部分，合議庭最終判無期徒刑，褫奪公權終身，確定逃死。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，案發當天，劉志明騎乘機車、帶著鐵槌要去找女友談判，經過高雄左營哈囉市場，欲搶劫退休女教師車子代步，竟以鐵鎚重擊女教師頭部，再將女教師拖入後座。未料車子因有暗鎖無法啟動，劉志明憤而持鐵鎚猛擊女教師，並涉嫌侵犯對方，咬掉女方胸部吐在車內地毯，之後劫走其身上2000元現金逃逸。
劉志明一審被依強盜殺人、強制性交等罪判處死刑，其中強制性交部分判10年因檢方、劉志明未上訴確定；但強盜殺人部分則歷經多次更審，歷審法官都認為劉志明手段殘忍，曾5度判處死刑，褫奪公權終身。2022年最高法院審理，認為劉涉嫌搶走2000元部分仍未善盡調查，判死理由欠缺完備，有再調查釐清必要，發回高雄高分院更審。
今天上午，案件進入更四審，女教師家屬在律師陪同下到庭，並喊話法官「懇求法官考量被害人心情」。而劉志明視訊出庭，強盜殺人部分，合議庭最終判劉無期徒刑，褫奪公權終身。民事部分，高雄地院審理，劉志明同意家屬請求，一審法院依據家屬求償1664萬餘元，金額全數照准確定。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110