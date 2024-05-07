台股衝高後一度翻黑！台積電、鴻海權值股撐盤 台股午盤漲47點
台北股市今（7）日開高後拉回，開盤一度上漲165點、站上20600點關卡，可惜衝高後拉回，甚至一度翻黑，好在買盤挹注之下，午盤上漲47.87點或0.23%，來到20571.18點，預估成交量為3900億元。
記者陳郁柔／台北報導
大盤成功翻紅，不過中小型股就沒有這麼好運，櫃買指數開高後跳水翻黑，午盤下跌1.03點或0.41%，預估成交量為1000億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名：一詮、長榮航、鴻海、中工、晟銘電；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、一詮、世芯-KY、奇鋐。
權值股全數走高，台積電午盤上漲10元、來到796元，離800元關卡只差一點點；鴻海上漲1元或0.6%，來到168.5元，再度刷新近16年新高；聯發科上漲10元、來到1045元。
光電族群今日也稍有表現，其中一詮傳出打入CoWoS供應鏈，再加上4月營收亮眼，股價帶量走高，爆出逾11萬張大量，位居午盤成交量排行榜冠軍，上漲逾1.76，來到82.4元。其他個股也有表現，佳能亮燈漲停、來到44.25元，華晶科漲逾5%，茂林-KY漲逾3%，億光、晶彩科漲逾2%。
記憶體模組廠也持續衝高，指標廠威剛以及十銓繳出亮眼的4月成績單，再加上看好後市記憶體價格易漲難跌，激勵族群股價再度走高，商丞、十銓亮燈漲停，威剛上漲近6%，宇瞻上漲逾4%。