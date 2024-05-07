篠崎泫甜放閃「新男友載我上班」！拍片曝驚人真相：真的不可思議
台日混血女星篠崎泫先前跟實況主Toyz鬧緋聞，引起不少關注，而男方日前確定因涉嫌販賣大麻菸彈被判刑，預計在5月入監，她便前往美國工作。不料，篠崎泫近日突然無預警透過社群放閃「新男友載我去上班」，引起網友們熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
篠崎泫先前到美國拍片，近日回到台灣之後，她也在昨（6）日透過社群跟粉絲們分享她在美國當地搭到「無人計程車」的體驗心得。從篠崎泫PO出的影片中可以看到，她一搭上車之後，先是對於無人駕駛車子這件事感到微微害怕，接著又打趣地說：「新男友載我去上班，看～帥吧！」因為這是初體驗，可以感受到篠崎泫的心情相當興奮。
不過，當車子正式上路之後，篠崎泫整個被驚訝到不行，因為她原本還有點懷疑車子的自動駕駛技術，殊不知一起步讓她驚呼：「它會車時會減速、過彎也會自動減速，還會打方向燈，真的超像真人在開車耶！」後來車子開到車潮比較多的地方，也會自動控制車速、判別紅綠燈，讓篠崎泫整個讚嘆不已，「真的非常智能得不可思議！我們搭了近半小時的車程，出乎意料的很...。」
不少網友看到篠崎泫的體驗影片之後，都紛紛留言表示：「好奇駕駛座可坐嗎？」、「很酷耶！但還是會怕，怕會失靈也怕被遠端操控，我好像電影看太多哈哈哈」、「這在台灣要實現很困難...台灣一堆機車亂竄...」、「國外才敢坐 ，台灣太多三寶趕死隊」、「男友看不到是因為在監獄啊」、「很適合我這種坐計程車不喜歡跟司機一直聊天的人！」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道