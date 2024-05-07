權值股撐盤！台積電站800元、鴻海創16年高　台股站回20600點

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權值股全數收紅，台積電開高走高、收在最高點，上漲14元或1.78%，收在800元整數關卡，成功站回所有均線；鴻海雖然盤中一度翻黑，在買單挹注之下立即翻紅，終場上漲2元或1.19%，收在169.5元，再度刷新近16年來新高紀錄；聯發科雖然早盤一度回測平盤，終場上漲10元或0.97%，來到1045元。
今日電金傳都有強勢的族群，電子股表現最亮眼的就是記憶體模組廠，指標廠威剛及十銓4月繳出亮眼成績單，並且看好記憶體報價易漲難跌，激勵族群向上攻擊，商丞、廣穎、十銓亮燈漲停，威剛上漲逾5%，創見、宇瞻上漲逾2%。
光電股也有表現，其中一詮傳出打入CoWoS供應鏈，再加上4月營收亮眼，股價帶量走高，爆出逾13萬張大量，榮登今日台股個股人氣王，股價一度上漲9.7%，逼近漲停，可惜隨後遇到賣壓，終場上漲0.4元或0.49%，來到82.4元。其他個股表現也不錯，佳能亮燈漲停，來到44.25元，茂林-KY上漲逾4%，華晶科上漲逾3%，牧德、晶彩科、洋華、奇偶上漲逾2%。
非電族群由運動休閒股領軍，由於巴黎奧運即將到來，相關概念股也蠢蠢欲動，美利達上漲逾4%，喬山上漲逾3%，寶成、復盛應用、桂盟、志強-KY上漲逾2%。
電線電纜股也有表現，今日由大山領軍，由於營建事業動起來，董事會決議配發每股現金股利1.44元、股票股利1.44元，總股利達2.88元，總股利配發率達89.7%，股利股息創新高、激勵股價開盤直衝漲停，收在65.4元，其他個股也有表現，合機亮燈漲停，華榮、榮星、億泰上漲逾9%，宏泰、風青上漲逾6%，大亞上漲逾5%。