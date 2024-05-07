逛全聯可以賺錢！買菜破3項任務「最大獎1萬元」　婆媽眼睛全亮了

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貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「我的消費要求也太高.....要去17次全聯是怎樣啦」、「笑死，我的消費金額只要3000就有400點耶」、「現在連超市都效法遊戲解任務嗎！快笑死，不過也挺有趣的」、「我也有看到任務哈哈哈哈，買菜可以破任務賺錢好鬧」、「哇！那我好幸運喔，去全聯兩次、累積消費1400元就有500點福利點耶」。
全聯PX Pay「全新個人專屬福利任務」！每個人任務門檻都不同
而《NOWnews》記者實際查詢全聯官網，發現這真的是全聯官方推出的活動，民眾打開PX Pay的App之後，就可以在首頁看到一個「個人化專屬福利任務」，第一波活動在5月1日開始一直持續到月底，值得注意的是，這個三項任務大項目是一樣的，但因為是針對顧客消費習慣下去分配，因此任務達成的條件與獎勵都不同，只要達成任務就能獲得相對應的專屬福利點獎勵，還可以抽10萬福利點（折抵購物金價值1萬元）。
全聯買菜破任務賺福利點三大任務一次看！最關鍵的是它
全聯PX Pay「會員專屬福利任務」大致分為以下三種：
📍於全聯實體門市累積消費金額達XXXX元
📍於全聯實體門市使用全支付X次
📍於全聯實體門市累積消費次數達X次
然而根據每個客人消費習慣不同就會有不同的任務門檻，以記者打開APP查看之後，發現記者的任務是「於全聯實體門市累積消費金額達1000元」、「於全聯實體門市使用全支付1次」以及「於全聯實體門市累積消費次數達3次」，以記者一週至少會去一次全聯來看，這個任務並不難達成，完成任務獲得400點福利點可以說是輕鬆入袋。
不過仔細看了全聯社團一圈，有些人的累積金額竟然最高有達25600元，讓顧客心死表示：「別人消費3000內有400點，我消費25600只送600點，我是有差這600點嗎哈哈哈哈哈」顯然這個任務的級距，如果之後還持續有這種月份活動，全聯官方系統可能還要再稍微調整一下。
值得注意的是，三大項任務當中有一項是「於全聯實體門市使用全支付X次」，也就是說如果沒有綁定全支付的民眾，就會沒有辦法進行任務，也不能賺到這個回饋，建議常常去全聯購物的民眾，綁定全支付結帳方便又快速，也可以用在許多合作通路，像是全家霜淇淋買一送一也常常需要配合全支付，民眾都可以參考看看！