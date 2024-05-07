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日本空運《超人力霸王》來台灣開特展！4公尺高原型雕像會現身

▲《超人力霸王》將在7月開「超人力霸王英雄展」，劇中角色戲服確定原裝空運來台，台灣也會特製四公尺高的巨型超人力霸王雕像展出。（圖／野獸國）
▲《超人力霸王》將在7月開「超人力霸王英雄展」，劇中角色戲服確定原裝空運來台，台灣也會特製四公尺高的巨型超人力霸王雕像展出。（圖／野獸國）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本經典影視作品《超人力霸王》擁有58年歷史，今（7）日宣布將在台舉辦「超人力霸王英雄展」，除了歷年所有作品一網打盡，還有兩尊全新四公尺高巨型雕像，以及重現經典場景，甚至還有互動遊戲，實現大家的「變身」夢想。

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▲「超人力霸王英雄展」還有體驗變身超人力霸王的多媒體互動遊戲。（圖／野獸國）
▲「超人力霸王英雄展」還有體驗變身超人力霸王的多媒體互動遊戲。（圖／野獸國）
「超人力霸王英雄展」是《超人力霸王》從1966年播出至今，58年以來在海外的最大規模展覽，屆時除了有日本原裝空運來台的完整拍攝戲服，粉絲還可以近距離看到拍攝時，角色穿著的「超人力霸王拍攝戲服」、「宇宙警備隊制服」、「怪獸戲服」。

這次展覽將以超大雙館空間呈現，完整展出及介紹包含從1966年到2024年，《超人力霸王》的人氣角色和歷史影集，經典還原昭和時期超人六兄弟一同出現的場景之外，更會特別製造四公尺高巨型超人力霸王雕像。展區內更高度擬真還原電影、影集劇中經典場景，帶著大家一同進入超人打擊反派的正義宇宙，並特別展示最受歡迎的超人所使用的專屬變身器，民眾能透過多媒體互動的遊戲裝置，學習超人力霸王的變身姿勢，變身成為超人力霸王。

「超人力霸王英雄展」將於7月6日至9月15日期間，在華山1914文化創意產業園區「東2C」、「D棟」展出，票價分為早鳥單人票270元、第一階段早鳥無限通行證套票1390元，預售單人票330元、預售親子票590元、預售無限次通行證1390元、展覽限定公仔套票（Zero款）1190元、展覽限定公仔套票（Blazar款）1490元、展期單人票420元、展期親子票690元、展期無限次通行證1390元等，可至ibon售票系統購買，更多活動資訊可至「野獸國」、「時藝多媒體」、「超人力霸王」官方臉書查詢。

▲「超人力霸王英雄展」7月於華山登場。（圖／野獸國）
▲「超人力霸王英雄展」7月於華山登場。（圖／野獸國）
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