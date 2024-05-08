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曾寶儀捲「黃子佼風波」！慘丟孫藝真活動主持棒　 經紀人曝真相

▲曾寶儀意外捲入「黃子佼不雅片風波」，竟因此慘丟孫藝真記者會主持工作，經紀人證實曝真相。（圖／曾寶儀臉書）
▲曾寶儀意外捲入「黃子佼不雅片風波」，竟因此慘丟孫藝真記者會主持工作，經紀人證實曝真相。（圖／曾寶儀臉書）

記者洪生儒／綜合報導

黃子佼在去年捲入Metoo風波後，演藝事業受到不少影響，今年又被爆出手上持有7部未成年少女不雅片，甚至有受害者都出面指控自己在未成年時被黃子佼性侵得逞，醜聞連環爆發後，黃子佼身邊所有比較親近的友人們也全都受到波及。而前女友曾寶儀也在近日被爆出，原本她要在4月16日主持孫藝真首度訪台的記者會活動，結果因黃子佼風波影響，最後被臨時撤換主持人的工作，曾寶儀經紀人也對此回應證實並曝光真相。

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▲黃子佼的醜聞連環爆發後，黃子佼身邊所有比較親近的友人們也全都受到波及，就連前女友曾寶儀的工作也受到影響。（圖／曾寶儀臉書）
▲黃子佼的醜聞連環爆發後，黃子佼身邊所有比較親近的友人們也全都受到波及，就連前女友曾寶儀（右）的工作也受到影響。（圖／曾寶儀臉書）
曾寶儀主持過不少大咖韓星在台灣舉辦的見面會活動，像是蘇志燮、宋仲基、《Running Man》等人來台的活動，因為她應對與控場的反應相當靈活，獲得不少韓星的肯定，連朴寶劍都曾許願希望可以再次跟她合作。而根據《CTWANT》報導，曾寶儀原本要主持孫藝真4月16日首度訪台的代言記者會活動，但因為黃子佼風波不斷延燒，加上她又擁有黃子佼「前女友」的身分，廠商擔心活動會失焦，便決定撤換主持人改由阿Ken來主持孫藝真的記者會。

▲曾寶儀原本要主持孫藝真4月16日首度訪台的代言記者會活動，因為廠商擔心活動會失焦，便決定改由阿Ken來主持記者會。（圖／曾寶儀臉書）
▲曾寶儀原本要主持孫藝真4月16日首度訪台的代言記者會活動，因為廠商擔心活動會失焦，便決定改由阿Ken來主持記者會。（圖／曾寶儀臉書）
曾寶儀的經紀人也在今（8）日證實此事，根據《ETtoday》報導，曾寶儀經紀人解釋：「因為我們跟廠商老闆比較熟，彼此都擔心模糊焦點，討論過之後也覺得這樣比較好。」澄清曾寶儀沒有主持孫藝真的活動是雙方的共識，不是被撤換。

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