大咖主持人「黑料未爆彈」不輸黃子佼！葛斯齊：會讓他game over
資深狗仔葛斯齊經常爆出一些演藝圈不可告人的秘密，甚至曾指出「演藝圈還有人比黃子佼更可惡」，引起不少關注。而近日葛斯齊發文貼出自己跟某節目企劃的聊天截圖畫面，透露對方邀請他上節目，但是他卻拒絕邀請，原因是他「握有該節目主持人的黑料」，就怕上節目會讓現場超尷尬，還直言：「我賺每一分錢都是有良心的，除非製作單位告訴我『是想換主持了』。」
記者洪生儒／綜合報導
葛斯齊近日在臉書發文曬出兩張對話截圖，從截圖中可以看到，有節目企劃要邀請他上節目，不過葛斯齊擔心自己手上握有主持人的黑料，上節目可能會造成尷尬，也可能會影響到邀請他上節目的企劃，便婉拒了這一次的錄影機會。葛斯齊也解釋：「過往我上通告，多數都是製作單位擔心我和主持人有過節，但其實真的都想多了，哪個主持人沒有被我拍過？說實話，9成以上都拍過，只是事件大小而已。」
不過，葛斯齊接著說道，這次有點不一樣，「是我主動『善心提醒』企劃，因為這場主持群過去被我拍到的都是黑料，甚至有『未爆彈』，足以讓他game over，黑料會造成的影響力道不小於佼哥。」葛斯齊也強調，自己不想傷及無辜的企劃，「錢可以不賺，過日子比較重要。我賺每一分錢都是有良心的，除非製作單位告訴我『是想換主持了』。」
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