台積電成AI晶片戰最大贏家？美系外資上調目標價至928元
台積電今（8）日尾盤驚險一拉，翻紅收在今日最高點802元，成功守穩800元關卡。現在科技大廠都在衝刺AI市占之際，有外媒表示、兩大AI巨頭輝達、超微全力衝刺高效能運算（HPC）市場，傳出包下台積電今、明年CoWoS與SoIC先進封裝產能，助攻台積電AI相關業務訂單熱轉。因此，有美系外資看好台積電後市表現，重申「加碼」評等，目標價調高到928元。
記者陳郁柔／台北報導
最新有外電報導，蘋果投入AI領域之際，也將打造AI自研晶片，並委由台積電代工。市場預估，台積電將以3奈米代工蘋果首款自研AI晶片，為台積電先進製程接單增添更多動能。
也因此有美系外資指出，基於Arm的新一代CPU設計，無論是NVIDIA或聯發科的AI PC晶片，還是蘋果的AI伺服器晶片，都將成為比英特爾CPU外包更重要的成長動力。美系外資表示，透過納入WoA處理器的貢獻，因此調高台積電2026年每股盈餘預估，幅度3%，並且基於Arm的CPU的任何新產品發布，無論是NVIDIA或聯發科AI PC晶片還是蘋果的AI伺服器晶片，都有利晶圓代工市占率。
因此，美系外資看好Arm的晶片帶來更高的CPU晶圓代工的市占率，決定調高台積電目標價，由原先的860元調高至928元，重申「加碼」評等。甚至他們認為，假設2025年晶圓價格大幅上漲，並且AI半導體需求強勁，台積電的牛市目標價甚至上看1180元。