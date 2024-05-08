鴻海法說將登場！3個月狂漲67% 50周年形象片與紀念「黑卡」曝光
過去被稱為漲不動的牛皮股鴻海，近期屢創新高價，從今（2024）年2月底一路躺平的102元上下，到昨（7）日盤中驚現171元天價，3個月以來漲幅高達67.6%。由於鴻海將於下周二14日舉行法說會，法人也格外關注。同時間，今年為鴻海50周年，昨日也發布50周年形象片，創辦人郭台銘年輕時候的模樣出現在影片中，公司也幫員工們打造50周年「金龍黑卡」以做紀念。
記者許家禎／台北報導
鴻海昨日盤中攻上171元，創16年來新高，終場收在169.5元，今日雖然熄火，終場收在平盤，但算算這3個月來，鴻海股價已經漲逾67%，也讓下周即將登場的法說會格外引人關注。有法人就在法說會前提3問，包括AI伺服器等訂單狀況、終端消費電子動能展望，以及對第2季的財測，並重申「優於大盤」評級及155元的目標價。
再加上蘋果昨日發表iPad系列新產品，包含搭載M2晶片的iPad Air、搭載M4晶片的iPad Pro、新的巧控鍵盤以及 Apple Pencil Pro，法人機構看中鴻海等相關供應鏈營運將受惠。 尤其鴻海4月營收5108.96億元，月增14.16%、年增19.03%，創歷年同期新高，其中，AI雲端產品年增幅超過3成，外界也關注法說會上對AI的實際展望。
同一時間，鴻海適逢50周年，昨日發布形象片，年輕時的創辦人郭台銘就出現在片頭，片中看到電視機旋鈕到電動車，象徵鴻海走過了50年璀璨歲月，而這段期間從零組件跨足至科技領域，持續不斷的成長與轉變，要從製造的鴻海變成平台解決方案的鴻海，並聚焦三大智慧平台「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」，創造更多價值，為全球帶來更多智慧移動的可能，並攜手共同書寫下一個50年的嶄新篇章。
影片中，也出現集團正全力衝刺的3+3目標：「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域。鴻海強調，用科技不斷地改善、豐富了人類生活，並加速了智慧生活時代的到來。不只發布形象片，鴻海日前為了和同仁一起慶祝重要里程碑，公司推出了限量版的「鴻海50周年員工專屬紀念悠遊卡」，經員工票選過後，最後以50週年金龍黑卡款獲選，每位鴻海法人員工都將擁有這份特別的紀念。