指綠狼群圍攻！邱毅憶昔遭徐巧芯攻擊 「親身體驗不知是否領悟」
國民黨立委徐巧芯因大姑涉詐騙洗錢案遭外界強力檢視，對此前立委邱毅今（8）日表示，民進黨逮到機會，排山倒海地攻擊徐巧芯，其中最惱人的就是司法手段和媒體手段，而綠營最擅長就是狼群戰術，大部分案子明顯是羅織成罪，但三人成虎效果在有心人操作下，將使徐巧芯遍體麟傷，另憶起徐巧芯過去攻擊黨內同志也包括自己，「現在徐巧芯終於親身體驗，不知她是否能徹底領悟？」
記者陳威叡／台北報導
邱毅表示，民進黨逮著機會，排山倒海地攻擊徐巧芯，其中最惱人的就是司法手段和媒體手段。尤其是最近徐巧芯以外交部機密文件，揭發民進黨借援助烏克蘭以及台捷合作，涉嫌進行不法圖利的犯行，民進黨惱羞成怒，做賊心虛，外交部火速以洩密為由提告徐巧芯。
邱毅指出，估計這案的發展不樂觀，民進黨一定會讓北檢以洩密罪提起公訴，然後媒體名嘴側翼網軍傾巢而出，借此題材攻擊，讓徐巧芯不勝其擾，再無力爆料揭弊，這就是民進黨最慣用的操作手法。
邱毅說，民進黨最擅長狼群戰術，一旦徐巧芯因洩密有了傷口，群狼一定蜂湧而上，所以最近徐巧芯同時捲入好幾個案子。大部分案子明顯是羅織成罪，但三人成虎效果在有心人操作下，將使徐巧芯遍體麟傷，應接不暇，所以徐巧芯最近終於悟出「一身傷痕，沾滿污血，才是英雄」道理。
最後邱毅回憶，過去徐巧芯少不更事時，也曾跟著金小刀攻擊自己「爭議」，批評傅崐萁「病毒」，指責蔡正元炮打中央，「現在徐巧芯終於親身體驗，不知她是否能徹底領悟？」