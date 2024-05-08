AI需求不墜！4月出口連6紅　財部看好上半年有望創歷年同期次高

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而4月進口310.2億美元，較上月減6.4%，較上年同月增6.6%，累計1至4月進口1223.9億美元，年增3.8%，亦是歷年同期次高。4月出超 64.6億美元，年減3.7億美元。累計今年1至4月出超254.2億美元，年增96.3億美元。
在4月出口主要貨品中，資通與視聽產品受人工智慧商機、供應鏈重組及相關業者擴大在台生產等影響，年增1.1倍，前述趨勢亦使部分電子零組件流向由出口轉變為內銷，以致出口續減17.7%；傳產貨類出口普遍受限於終端需求偏弱，其中礦產品年減27.9%，機械亦減13.1%。累計1至4月出口，除資通與視聽產品年增1.2倍外，其餘貨品出口均呈跌勢。
不過，4月對主要市場出口呈兩極化，對美國因資通與視聽產品買氣旺盛，出口值突破百億美元、年增率 81.6%雙雙刷新單月最高紀錄，重回「綠中一點紅」的格局；東協小增 2.8%；對日本因電子零組件出貨衰退及基期偏高，年減 39.6%，對中國大陸與香港、歐洲各年減 11.3%、6.5%。累計1至4月對美國、東協出口各年增 64.1%、25.0%，對日本、歐洲、陸港出口則分別年減 21.9%、6.1%、3.7%。
展望未來，蔡美娜認為，高利率滯後效應持續限縮國際景氣復甦力道，加上中東局勢動盪、美中角力升溫等外部因素干擾，惟隨供需情勢逐步改善，今年全球經濟朝正向發展趨勢不變，加以人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，皆有利維繫我國出口動能，上半年可望續呈穩健成長態勢，7月出口可望連7個月正成長，預估出口規模在387至397億美元，年增率在7%至10%，上半年出口創歷年同期次高看來沒有懸念，年增率可望向1%靠攏。