特斯拉再度裁員！馬斯克砍光超充團隊還不夠　3部門員工丟飯碗

AI需求不墜！4月出口連6紅　財部看好上半年有望創歷年同期次高

▲財政部今（8）日公布2024年4月出口年增4.3%，雖然增幅不如預期，但已連續6個月正成長，並預估上半年有望創歷年同期次高紀錄，年增率向1成靠攏。（圖／NOWnews資料照片）
▲財政部今（8）日公布2024年4月出口年增4.3%，雖然增幅不如預期，但已連續6個月正成長，並預估上半年有望創歷年同期次高紀錄，年增率向1成靠攏。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

全球經濟復甦步調依然偏緩，所幸人工智慧、高速運算等新興科技應用需求不墜，財政部今（8）日公布今（2024）年4月出口374.8 億美元，年增4.3%，雖然增幅不如預期，但仍連續6個月正成長，財政部統計處長蔡美娜也樂觀看待未來出口表現，「今年上半年出口創歷史年同次高沒有懸念」，上半年出口年增率可望向1成靠攏。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據財政部統計，4月出口374.8億美元，較上月減10.4%，較去年同月增4.3%，累計1至4月出口1478.1億美元，年成長 10.6%，創下歷年同期次高。

而4月進口310.2億美元，較上月減6.4%，較上年同月增6.6%，累計1至4月進口1223.9億美元，年增3.8%，亦是歷年同期次高。4月出超 64.6億美元，年減3.7億美元。累計今年1至4月出超254.2億美元，年增96.3億美元。

在4月出口主要貨品中，資通與視聽產品受人工智慧商機、供應鏈重組及相關業者擴大在台生產等影響，年增1.1倍，前述趨勢亦使部分電子零組件流向由出口轉變為內銷，以致出口續減17.7%；傳產貨類出口普遍受限於終端需求偏弱，其中礦產品年減27.9%，機械亦減13.1%。累計1至4月出口，除資通與視聽產品年增1.2倍外，其餘貨品出口均呈跌勢。

不過，4月對主要市場出口呈兩極化，對美國因資通與視聽產品買氣旺盛，出口值突破百億美元、年增率 81.6%雙雙刷新單月最高紀錄，重回「綠中一點紅」的格局；東協小增 2.8%；對日本因電子零組件出貨衰退及基期偏高，年減 39.6%，對中國大陸與香港、歐洲各年減 11.3%、6.5%。累計1至4月對美國、東協出口各年增 64.1%、25.0%，對日本、歐洲、陸港出口則分別年減 21.9%、6.1%、3.7%。

展望未來，蔡美娜認為，高利率滯後效應持續限縮國際景氣復甦力道，加上中東局勢動盪、美中角力升溫等外部因素干擾，惟隨供需情勢逐步改善，今年全球經濟朝正向發展趨勢不變，加以人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，皆有利維繫我國出口動能，上半年可望續呈穩健成長態勢，7月出口可望連7個月正成長，預估出口規模在387至397億美元，年增率在7%至10%，上半年出口創歷年同期次高看來沒有懸念，年增率可望向1%靠攏。

存股族看過來！金融股今年股利比一比　這家現金殖利率最高近8%

是你嗎？有人中1億大樂透卻沒來領獎　投注地點、開獎時間曝光

日圓回貶破154！換匯還有更甜價可撿嗎？專家：不急的人可等一下

新台幣升回32元無望？匯銀點名日圓不能太弱　否則會被拖累

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞