漫畫改編《我獨自升級: ARISE》今全球上市 手機平板、PC都可玩
由韓國網漫改編的遊戲《我獨自升級: ARISE》來了！網石集團宣布，即起在全球Android、iOS和PC平台上正式推出。在遊戲中，玩家將能追隨振宇的腳步，重溫網漫中的精采環節。在怪物入侵的世界中，被稱為「獵人」的人類為了捍衛人類挺身而出。原是最低階E級獵人的「成振宇」，在一次失敗的任務中身負重傷，卻意外發現能無限升級和不斷變強的方法，踏上成為最強獵人的旅途。
家庭消費中心／綜合報導
隨著「成振宇」的旅途展開，玩家能體驗精美畫面所呈現的震撼故事情節，搭配節奏明快的戰鬥系統，玩家也能客製化技能，獲取越來越強大的武器，創造屬於自己的戰鬥風格。
與成振宇並肩作戰的還有其他獵人，各自擁有獨特能力，玩家將可以打造自己的團隊。如同成振宇在網漫中第一次說出那句經典台詞「起來…」，玩家也可以召喚自己的「闇影軍團」。
網石集團CEO權寧植表示： 「開發團隊創造了一些非常特別的東西，希望所有的玩家都能享受其中。我們期待玩家在提升獵人等級的過程中，體驗成振宇故事的最新演繹。」
為了慶祝遊戲上市，網石也舉辦7日登入禮簽到活動、車海印的光輝戰場的舞姬! PICK UP募集、車海印PICK UP紀念！選出最強舞姬、骰子活動和點數活動。參與事前預約的玩家能獲得「成振宇的時尚黑色西裝」、「傳說階級防具組合」、「魔力水晶10個」、「金幣100,000」。