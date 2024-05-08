人事案卡關！NCC委員難產恐害審查停擺 最慘狀況不能賣iPhone 16
國家通訊傳播委員會（NCC）人事權同意案，7日在國民黨立院黨團程序委員會封殺，恐釀委員難產，對此，副主委、發言人翁柏宗今（8）日表示，如果新任委員無法順利提名過關，造成人數不足，委員會議恐怕不能運作，連帶影響到iPhone 16、17等新機的型式認證將無法審查、頻道上下架也無法審理。
記者林莞茜／綜合報導
根據國家通訊傳播委員會組織法規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業，NCC有4位委員（含主任委員及副主任委員）任期將於今年7月31日屆滿，行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送立法院審，其中翁柏宗為主委、陳炳宏副主委，遭在野立委反彈，並於程序委員會被封殺。
而名單遭卡關，就需要延任至新委員選出，只是主委陳耀祥、委員王維菁和林麗雲，都已經明確表達將回校園，若翁柏宗沒有延任意願，或由國民黨團提出NCC組織法第四條修正案通過，屆時委員僅會剩下3位，使得委員會因而停擺，無法審理相關議案。
針對委員會停擺一事，翁柏宗今日表示，若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone 16、17或無法進行型式認證，因此無法上市販售，還有頻道上下架、基地台與無線電頻率發照等等與民生相關的內容。