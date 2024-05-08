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她被Energy簽唱會害到沒業績！22年後變「成員老婆」在台下尖叫

▲Energy在22年前辦簽唱會，害Mei業績掛蛋，如今她卻已經是成員阿弟（蕭景鴻）的老婆，還到場應援。（圖／翻攝自Energy臉書）
▲Energy在22年前辦簽唱會，害Mei業績掛蛋，如今她卻已經是成員阿弟（蕭景鴻）的老婆，還到場應援。（圖／翻攝自Energy臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

最殺舞蹈男團Energy時隔22年復出，5日在信義區舉辦簽唱會，現場聚集超過5000名粉絲，他們簽到凌晨3點才結束，其中成員阿弟（蕭景鴻）的老婆Mei也到場支持，今（8）日發文分享，當年她仍在當櫃姐，Energy在百貨公司旁舉辦簽唱會，還害她業績掛蛋，沒想到如今竟成為成員的老婆。

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▲Energy
▲Energy時隔22年復出，5日在信義區舉辦簽唱會，現場聚集超過5000名粉絲。（圖／資料照）
Mei透露，在22年前Energy和現在一樣擁有超高人氣，當時他們在信義區新光三越旁邊停車場開簽唱會，一大早就有大批粉絲在排隊守候，「伴隨著咚茲咚茲的音樂，讓整個那附近都非常的……熱鬧。」當時她在新光三越一樓的專櫃當櫃姐，一早就被人潮嚇到，「忘不了的可怕！」

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▲Mei發文揭開和Energy的不解之緣。（圖／翻攝自Mei臉書）
由於簽唱會地點和百貨公司的距離很近，因此所有嘈雜的聲音都會傳過去，尤其是粉絲的尖叫聲，導致那天都沒有人靠近百貨公司，Mei無奈表示，「外面有多歡樂，我們裡面表情就有多厭世！所以也托他們的福，我們當天很多櫃姐下班之前業績是零！零！零！」

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▲Mei（左）如今是成員阿弟（右）的老婆，帶著孩子一起到簽唱會現場應援。（圖／翻攝自Mei臉書）
Mei強調自己從沒有業績零過，「而且業績零在櫃姐的職業生涯是多麼可怕的事，所以我們是帶著憤怒又無奈的心情下班的。」沒想到當年因為Energy簽唱會氣到不行，如今她卻以家屬的身分帶著孩子到場為老公尖叫應援，「這是哪來的緣份，那時候怎樣都沒想到台上其中一位會是我老公！」

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