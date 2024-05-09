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NCC稱人事案沒過「i16恐無法上市」　藍委轟情勒：賴清德執意對幹

▲國民黨立委許宇甄痛批NCC情勒國人。（圖／許宇甄辦公室提供）
▲國民黨立委許宇甄痛批NCC情勒國人。（圖／許宇甄辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）4名委員今年7月任期將至，不過行政院提名的新人選卻遭國民黨團封殺，昨天NCC副主委翁柏宗直指，若委員人數不足，恐導致委員會議不能運作，「可能iPhone 16、17等新機型式認證將無法審查」，引發國民黨立委許宇甄不滿，她痛批，NCC當起恐怖情人情緒勒索國人，如果賴清德執意跟在野黨對著幹，不願重新提名，害大家沒有iphone16可以用的人就是賴清德。

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許宇甄表示，NCC不要拿iphone16審驗時程，作為蔡英文、賴清德迫於媒體大亨壓力，不當提名人選的遮羞布，只要賴清德更換適格且專業的人選，國民黨團就會將NCC人事同意權放入議案審查。NCC不要裝傻充愣，當起恐怖情人，以iphone 16審驗時程情緒勒索國人，以此綁架威脅立法院，國民黨團不是塑膠做的，不會懼怕NCC的權勢淫威。

許宇甄指出，兩週前媒體報導，有媒體大亨強力關說護航，直接欽點NCC主委，讓原定人選被翻盤，準行政院副院長退出提名小組，原應獨立的行使職權的機關，卻變成媒體大亨的小弟、看門犬，是權力使人腐化，還是墮落的人容易受權力吸引？國民黨團絕不允許財團公然介入NCC人事安排，若不替換爭議人選，國民黨團就會不同意排案審查，NCC乾脆改名叫「髒兮兮」。

許宇甄認為，NCC主委被提名人除了爭議大，還是媒體大亨指定，他完全不適任！這幾年NCC的社會信任徹底崩解，現任者不願離開還要升官，是得了官癌？還是患了權力毒癮戒不了？像極了急欲抓權的病態者，緊抓iPhone 16審驗時程當救命稻草，想方設法的要續留NCC當主委，權力的春藥真有這般迷人？腐敗來自掌權者的不公，權力會促使個人聚焦於自己的利益而無視他人，過去幾年，NCC 踐踏獨立機關專業，獨厚「綠友友」，處事不公，甚至還有卸任的NCC委員竟當起詐騙集團門神，造成近年詐騙案件、詐騙金額一年比一年高，NCC擺爛、放水一點也不公正，真的可以考慮整個廢了。

許宇甄強調，NCC副主委不要內行裝外行，你們自己曾公告解釋iPhone 審驗時間只需要5天，而且負責審驗的是相關業務單位，委員會只是負責蓋章，只要賴清德趕緊提出「中立、客觀、專業、無意識型態」的新人選，縱使要立法院7月下旬加開臨時會審查也沒問題，如果賴清德仍舊要讓濫竽充數，抓著爭議人選不放，執意跟在野黨對著幹，不願重新提名，造成NCC委員出現缺額無法開會，這樣害大家沒有iphone16可以用的人就是賴清德。

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