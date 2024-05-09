特企／推動企業數位化管理大升級　業界首選飛騰雲端人資系統

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與其它同質性的人資系統相較，飛騰雲端的HR作業功能更完善，舉凡HRM的考勤、薪資、保險、假別、排班，以及HRD的人才招募、教育訓練與績效考核等功能模組一應俱全，更是目前業界唯一具備Excel樞紐分析數據彙整報表功能的系統產品，能有效改善企業E化管理效率。此外，飛騰雲端亦輔導客戶整合舊有系統，無痛接軌新系統，並支援既有的資料Excel報表匯入匯出，還可依人員需求開放員工使用薪資考勤、請假排班等功能，利於員工自助管理，加上簡潔直覺的操作介面，便於員工和人資人員快速學習上手，大幅降低人力、時間與費用等成本損耗。
由於國內服務業型態多元，企業常因工作內容出現複雜的人事管理需求。飛騰雲端提到：「例如六福集團須配合業務內容，對正職、兼職與臨時工的情況，進行多時段排班、跨月檢核、單日加退保等細節調整，而市面上HRM系統多為制式排班不敷需求，最後改採以『彈性』為主軸的飛騰雲端系統，透過細部參數調整排班功能設定，滿足企業排班需求，內部管理效益更獲得顯著提升。」；不僅如此，飛騰雲端系統內建法規檢核功能，可協助企業確認薪資、考勤、排班、保險等作業是否有符合最新勞動法規，避免衍伸勞資爭議，減少困擾。至於資安問題，飛騰雲端更是獲得國際ISO27001資訊安全管理認證，嚴格把關無須擔憂資料外流。
因應未來企業ESG與人工智慧（AI）趨勢，飛騰雲端更整合人資管理系統與AI，推出「AI文件機器人」，為企業打造專屬的ChatGPT，推動企業創新、智慧發展。飛騰雲端強調：「我們服務超過700家客戶，其中有很多為上市上櫃、或公開發行的知名企業，因此我們系統能橫跨不同領域及規模大小，憑藉過去的豐富經驗，提供專業及滿足企業需求的人資作業系統。不僅可減輕HR負擔，帶來更高效率、即時、精準的人事與資料管理，亦可透過掌握內部關鍵數據報告，進一步落實ESG目標，引領企業成長更上層樓。」
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