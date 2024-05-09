中國女星胡連馨「20分裸聊片」疑外流！親回應引聯想：絕望受害者
大陸23歲新生代女星胡連馨顏值出眾、氣質清新脫俗，演過《唐人街探案》、《人世間》、《天才基本法》、《我們的西南聯大》等電視劇，星途一片看好。今（9）日凌晨，網路上流傳疑似胡連馨的裸聊影片，尺度不小，本人截稿前暫時沒有回應，不過昨晚一句「希望處在至暗時刻的女生，都能得到正義的解救」發文引人聯想。
記者楊穎軒／綜合報導
今天凌晨，網友間流傳一段長度超過20分鐘的不雅影片，內容鹹濕，女主角神似胡連馨，不少人標記她的微博帳號，懷疑可能是被另一半流出，也有人猜測是AI換臉的假影片，喊話：「妹妹趕緊報警吧」、「如果發生了不好的事情，請妳明白這不是妳的錯好嗎？公序良俗和法律都會站在妳這邊，我們會守護的」、「不管怎麼樣妳都是受害者，拿起法律武器保護自己！」
昨天晚上8點多，胡連馨在微博發文宣傳新戲《不可告人》，寫下：「希望處在至暗時刻的女生，處在絕望的每一個受害者，都能得到正義的解救。」附上的影片是她演綁架戲的幕後花絮，不過還是被聯想是在回應不雅片疑雲。
胡連馨2018年以全中國大陸第二名的成績考進中央戲劇學院，隔年主演電視劇《戰火中的青春》踏入演藝圈，她和楊冪、龔俊合作的古裝劇《狐妖小紅娘·月紅篇》待播中，粉絲擔心接下來的新作可能會受到影響。
※【NOWnews 今日新聞
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