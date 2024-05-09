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蘇丹紅主謀李彥廷海撈4千萬　開保時捷、錢藏前妻家天花板

▲津棧國際貿易有限公司負責人李彥廷涉嫌進口蘇丹紅辣椒粉，高雄地檢署今（9）日偵結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪將李彥廷提起公訴，除沒收不法所得3994萬餘元外，再對李家11間公司罰款12億。(圖／高市府提供)
▲津棧國際貿易有限公司負責人李彥廷涉嫌進口蘇丹紅辣椒粉，高雄地檢署今（9）日偵結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪將李彥廷提起公訴，除沒收不法所得3994萬餘元外，再對李家11間公司罰款12億。(圖／高市府提供)

社會組／綜合報導

蘇丹紅致癌辣椒粉引爆全台食安危機，檢調查出幕後主謀為高雄市津棧國際貿易有限公司負責人的47歲李彥廷，過去6年共引進110頓含蘇丹紅的辣椒粉，不法獲利高達近4千萬元，住豪宅、名下有保時捷之外，甚至將超過2000萬元藏在前妻吳克敏家天花板，全被檢調搜出查扣。

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檢調查出，47歲李彥廷涉嫌利用親友名義成立10家公司掩護進口毒辣椒粉，產品6年前就已驗出蘇丹紅，案經檢方偵辦後，認定2人有逃亡、滅證之虞，向法院聲押李彥廷、大姨子吳正言，高雄地院分別裁定2人以80萬元、20萬元交保，雄檢不服提出抗告。

據了解，公司遭檢調搜索後，李男火速與妻子辦妥離婚，甚至解除銀行定存，提領出上千萬元現金，動機起人疑竇，檢方傳喚2人到案說明，但李卻無故失聯，立即開出拘票尋人，4小時後在剛離婚不久的前妻吳克明家門前逮獲李彥廷，立即將人帶回進行調查。

李彥廷聲稱將現金放在保時捷車輛內，但卻不肯交代車輛去向，檢調持續追查金錢下落，經調閱監視器發現，李彥廷的保時捷最後出現在某醫學中心停車場「醫師專用車位」，該車位為一名女醫師登記使用，疑為李彥廷女性密友，但車內並無發現任何現金，2人關係存疑仍待調查。

檢警後續又前往吳女住處搜索，查出天花板竟藏有2000多萬元現金，懷疑李男失聯當下，跑去前妻住處正忙著藏錢，並將名下保時捷跑車交付給女密友，因李男對該筆現金來源交代不清，檢調將擴大釐清是否涉及洗錢、逃漏稅等情事，細節還有待深入追查。高雄高分院日前裁定撤銷交保處分，發回更審改裁定羈押禁見，大姨子也同遭法院裁定羈押禁見。

檢方今日偵結，將負責人李彥廷、前妻吳克敏、大姨子吳正言和謝姓倉管課長、章姓女會計等6人依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪提起公訴，除沒收不法所得3994萬餘元外，再對涉嫌進口蘇丹紅的6間相關公司各罰2億元，合計罰款12億；為落實執行行政罰鍰，雄檢目前已扣下李彥廷名下1.34億元財產。

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