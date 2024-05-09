蘇丹紅主謀李彥廷海撈4千萬　開保時捷、錢藏前妻家天花板

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據了解，公司遭檢調搜索後，李男火速與妻子辦妥離婚，甚至解除銀行定存，提領出上千萬元現金，動機起人疑竇，檢方傳喚2人到案說明，但李卻無故失聯，立即開出拘票尋人，4小時後在剛離婚不久的前妻吳克明家門前逮獲李彥廷，立即將人帶回進行調查。
李彥廷聲稱將現金放在保時捷車輛內，但卻不肯交代車輛去向，檢調持續追查金錢下落，經調閱監視器發現，李彥廷的保時捷最後出現在某醫學中心停車場「醫師專用車位」，該車位為一名女醫師登記使用，疑為李彥廷女性密友，但車內並無發現任何現金，2人關係存疑仍待調查。
檢警後續又前往吳女住處搜索，查出天花板竟藏有2000多萬元現金，懷疑李男失聯當下，跑去前妻住處正忙著藏錢，並將名下保時捷跑車交付給女密友，因李男對該筆現金來源交代不清，檢調將擴大釐清是否涉及洗錢、逃漏稅等情事，細節還有待深入追查。高雄高分院日前裁定撤銷交保處分，發回更審改裁定羈押禁見，大姨子也同遭法院裁定羈押禁見。
檢方今日偵結，將負責人李彥廷、前妻吳克敏、大姨子吳正言和謝姓倉管課長、章姓女會計等6人依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪提起公訴，除沒收不法所得3994萬餘元外，再對涉嫌進口蘇丹紅的6間相關公司各罰2億元，合計罰款12億；為落實執行行政罰鍰，雄檢目前已扣下李彥廷名下1.34億元財產。