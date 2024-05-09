NCC稱人事案沒過「i16無法上市」　前委員打臉：3位委員審議就行

我是廣告 請繼續往下閱讀
「難道NCC副主委翁柏宗是想當主委想瘋了嗎？就因為立法院退回NCC4位委員提名名單？」翁曉玲痛批，翁柏宗向媒體放話「如果新任委員未順利提名過關，有可能影響iPhone 16、17等新機9月上市…..等。」這根本是刻意唬弄、欺騙社會大眾。
翁曉玲說依據《國家通訊傳播委員會組織法》第九條規定，以及「國家通訊傳播委員會議事事項及授權內部單位作業要點」隸屬於明確性、例行性、急迫性及授意性的處分案和公告案，可以交由三位委員所組成的分組委員會議審議決定。
翁曉玲說，審議之後，還可再循內部作業程序，交由主任秘書核發公文書，根本不會發生翁柏宗副主委所說的，「iPhone 16、17等新機的型式認證無法審查」的事情，如果NCC這麼重視處分案件的正當法律程序，也可以事後再以追認處分案的方式處理。
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，NCC不要秀下限讓人啼笑皆非，難道NCC只能拿iPhone情勒全民、情勒果粉，提出專業適任、適所適才的NCC委員名單，誰會不給通過？問題在於現在行政院提出的名單，讓外界普遍認為根本不合格，還要立法院幫忙背書？簡直是天方夜譚。如果行政院提出這樣的名單，民進黨團還要唾面自乾的護航，那請自便。
國民黨立法院黨團副書記長張嘉郡表示，NCC已經坐實既不獨立，也不超然的機關，竟然還拿iPhone發行情勒立委、情勒立法院，難道翁柏宗副主委是堅定的果粉？還是蘋果手機下了多少行銷預算給NCC？NCC現在變成蘋果手機直營旗艦店了嗎？美國FCC正緊鑼密鼓關心衛星手機發展趨勢，中華民國的NCC卻只關心蘋果手機的發行，這樣的NCC存在的意義到底在哪裡？
張嘉郡指出，翁柏宗也是新任主委提名人選，為了主委的官位，拿蘋果手機發行與否情勒全民，這是煽動社會力挺自己？過去8年民進黨一黨獨大，NCC早已成為執政黨打壓異己的打手，又為執政黨護航，包括關掉中天、鏡電視審查案、中嘉案疑雲等。現在是撥亂反正的時刻，立法院不再淪為行政院的橡皮圖章了。