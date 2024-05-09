第1號颱風下週生成？專家料機率有4成 全台母親節起連7天都下雨
今年第一號颱風「艾維尼」恐在下週生成！模式預報出現熱帶系統訊號，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周六至周日在菲律賓東南方外海，有3至4成發展為熱帶性低氣壓的機率，但發展條件不佳。母親節（12日）起至下周六（18日），大氣環境轉不穩定且水氣偏多，連7天預測有鋒面系統或華南雲雨區持續在台灣附近活動，降雨增多，不定時有雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
近期模式預報出現熱帶系統訊號，有機會在下週迎來今年第一號颱風「艾維尼」，對此氣象專家賈新興表示，本週六至週日在菲律賓東南方外海，雖有3成至4成發展為熱帶性低氣壓的機率，但發展條件不佳。若根據美國資料來看，週日、下週一在菲律賓較東邊的地區，可能有低氣壓發展，有機會發展為颱風，且機率較高。
中氣象署預報則指出，若下週二、下週三有顯熱帶雲簇產生，將有形成熱帶性低氣壓或颱風的機會。若發展為熱帶性低氣壓，預估路徑會朝日本南方海面移動，初估對台灣沒有直接影響，不過進一步預報需要等到下週二之後，才有更具體的訊號來判斷。
賈新興提醒民眾本週六前保握穩定好天氣，僅午後山區有零星短暫陣雨，到了母親節（12日）起受鋒面影響，西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東午後亦有局部短暫雨。週日傍晚起至週一中午前，彰化以北有局部較大陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，宜花東亦有局部短暫雨。
下週二新竹至嘉義間有局部短暫雨，午後新竹以南山區及宜花山區有局部短暫陣雨。下週三午後，新竹以南山區及宜花山區有局部短暫陣雨。下週四受華南雲系移入影響，彰化以北及宜蘭有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。
下週四晚上至下週五早上，高屏仍有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後山區及宜花有局部短暫雨。下週六（18日）午後，台中以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。