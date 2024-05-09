人事案卡關！舉例iPhone16無法上市挨批「情緒勒索」 NCC回應了
國家通訊傳播委員會（NCC）人事權同意案，本（5）月7日遭國民黨立院黨團程序委員會封殺，副主委、發言人翁柏宗稱新任委員無法順利提名過關，恐讓委員會議無法運作，將連帶影響到iPhone 16、17等新機的型式認證無法審查，遭國民黨立委反轟「情緒勒索」。對此NCC今（9）日回應「僅是針對NCC議事無法運作的日常監理事項舉例說明，並非針對蘋果手機個案。」
記者林莞茜／綜合報導
根據國家通訊傳播委員會組織法規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業，NCC有4位委員（含主任委員及副主任委員）任期將於今年7月31日屆滿，行政院已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送立法院審，其中翁柏宗為主委、陳炳宏副主委，遭在野立委反彈，並於程序委員會被封殺。
而名單遭卡關，就需要延任至新委員選出，若委員會僅剩下3位，將可能使委員會因而停擺，無法審理相關議案，NCC副主委、發言人翁柏宗稱可能影響iPhone 16手機型式審驗等，引發在野黨批評「情緒勒索」。
對此，NCC今日澄清，該說法是有媒體要求舉具體案例，而這也僅是針對NCC議事無法運作的日常監理事項來舉例，強調並非針對蘋果手機個案。