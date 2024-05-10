「北區最美藥頭」開賓士運毒 警搜出2公斤海洛因、百萬贓款
新北市刑大日前接獲線報，指稱一名號稱「北區最美大藥頭」的43歲葉姓女子，長相清秀甜美、駐顏有術，卻開著賓士四處運毒，販賣毒品給不特定人士，賺取不法利益。警方長期跟監蒐證，掌握葉女行蹤後，日前在桃園市平鎮區一代將她拘提到案，並於愛車及住處查扣2010公克第一級毒品海洛因、202公克第二級毒品安非他命及贓款現金160餘萬元，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。
社會組／綜合報導
這名身穿咖啡色上衣、短褲，手裡抱著貴賓的女子，就是被封為「北區最美大藥頭」的葉姓女藥頭，平時活躍於北部地區、掌握大宗毒品來源，駕駛賓士豪華跑車四處送毒，販賣毒品予不特定人士，從中牟取不法利益。
因葉嫌作風謹慎、警覺性極高，行蹤難以掌握，經專案人員數日不分晝夜的跟監、埋伏，在桃園市平鎮區一帶將葉姓犯嫌拘提到案。經警方長期蒐證後，日前報請桃園地檢署指揮，並向地院聲請搜索票獲准，終於一舉破獲。
警方搜索葉嫌賓士車輛及住家，共查扣第一級毒品海洛因逾2,010公克、第二級毒品安非他命202公克、贓款現金160餘萬元，並於住處查扣到毒品研磨機、分裝器、封膜器等器具，警方形容現場宛如「小型毒品分裝場」。
警方提醒，施用、持有、運輸及販賣毒品，意圖從中牟取不法利益，嚴重影響社會治安，為法所不容，對於毒品犯罪絕不妥協及寬貸；此外，民眾如發現社區住戶出入複雜、社區內疑似飄散不明臭味或深夜聚眾、妨害秩序安寧時，均可撥打110或市民專線1999報案檢舉，新北警將全力迅速查辦。