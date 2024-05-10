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航海王榮光再現？資金追捧、類股指數飆逾6%　台股午盤漲82點

▲台北股市今（10）日在台積電以及金融、傳產齊漲之下，午盤上漲82.82點或0.4%，來到20643.59點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（10）日在台積電以及金融、傳產齊漲之下，午盤上漲82.82點或0.4%，來到20643.59點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（10）日一甩昨日疲態，以20582.12點開出，隨後在台積電以及金融、傳產齊漲之下，最高點上漲142點、來到20702點，不過隨後遇到賣壓收斂，午盤上漲82.82點或0.4%，來到20643.59點，預估成交量為4300億元。此外台股今日收週線。

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大盤走高之際，中小型股卻呈現兩樣情，櫃買指數開高之後立即走低翻黑，午盤下跌0.17點或0.07%，來到247.27點，預估成交量為790億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：陽明、華航、長榮航、長榮、萬海；午盤個股成交值排行榜前五名為：陽明、長榮、鴻海、台積電、長榮航。

權值股開盤時全面上漲，可惜隨後遇到賣壓，只有台積電力守紅盤。台積電最高上漲7元、來到803元，隨後遇到賣壓，午盤漲勢收斂到3元、來到799元，挑戰站回800元關卡；鴻海開高走低，最高一度上漲1.5元、來到172元，隨後翻黑，午盤下跌1.5元、來到169元；聯發科同樣也是開高走低，午盤下跌5元、來到1090元。

今日盤面最大亮點就在航運族群，可以看到今日個股成交量排行榜前五名都是航運股，主要是受到歐洲運假期貨再度大漲11%，再加上昨日萬海財報成績表現優異，並且對於後市表現看好，激勵航運股延續昨日強勁態勢，由貨櫃三雄領漲，類股指數飆漲逾6%，午盤陽明、萬海、中櫃、台驊投控亮燈漲停，長榮一度亮燈、可惜漲停打開，午盤上漲逾8%，華航、中航上漲逾6%。

金融股今日也有表現，主要是指標股國泰昨日公布4月稅後大賺137.4億元，累計前4月更已賺破500億元，來到509.4億元，創下歷史次高，也是目前已公布獲利的金控中，首家今年獲利已賺破500億元大關，也激勵金融類股指數午盤飆漲2%，帶動族群表現，國泰金狂漲逾6%，京城銀上漲逾5%，群益證上漲逾4%，華南金、國票金上漲逾3%。

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