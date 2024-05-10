籃協、工會直面對談！商討國家隊12項訴求　張承中：部分早已做到

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職籃工會副主任葉子彧在會中提出12+3點訴求，其中希望籃協能在球員決定簽署協議前，留下約3個月的審議期，以利提前準備。此外，針對交通、住宿方面，也希望至少能入住到4星級以上單人房和商務艙，重點是能提供球員可以充分休息的空間。
另一方面，工會也希望球員參與每場正式國際比賽能獲得新台幣1萬元的出場費，而商業賽則為2萬元，並且在集訓及參賽保險部分，也能參照棒球國家隊的規格、投保方式來進行。
比較詳細的部分，則是希望協議能針對肖像授權部分有所規範，如有相關衍生之用途，能和球員進行討論，並且希望集訓或出賽所提供之裝備，能歸選手所有，不再配合回收。最後，則是希望有與品牌簽約之選手，應可穿著自己的品牌，顏色配合代表隊即可。
籃協回應訴求 張承中：很多已做到只是要更好
對於上述要求，籃協副秘書長張承中表示：「很多訴求其實籃協都已經做到了，但只是要做得更好。」他補充解釋道，肖像權部分其實原本就有規範，只是希望能明訂更詳細的規則，且中華隊提供的球衣裝備也從來收回過。
另外張承中也指出，過去其實也曾提供中華隊球員搭乘商務艙，但會因為每年預算狀況而有所不同。同時，集訓、賽程的場館其實也都是在確認後，就會儘速通知球員，只是現在要求提早通知。最後，對於球員穿著個人的運動品牌其實也不會制止，大家秉持互相尊重精神。
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