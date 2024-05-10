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籃協、工會直面對談！商討國家隊12項訴求　張承中：部分早已做到

▲籃協、工會直面對談！商討未來國家隊球員協議，張承中：部分要求已達成。（圖／記者林之越攝）
▲籃協、工會直面對談！商討未來國家隊球員協議，張承中：部分要求已達成。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/台北報導

籃協、工會直面對談！中華民國籃球協會在今（10）日和台北市職業籃球員職業工會針對團體協約的議題進行面對面會談，籃協由副秘書長張承中代表，而職籃工會則是理事長曾文鼎代表對談。職籃工會方提出共12＋3點訴求，其中包含參與國家隊成員的住宿、後勤、保險等議題，籃協表示將在兩週後的第二次會議提供回應，不過張承中也在會中表示，其實部分要求籃協早已達成。

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職籃工會提出12＋3點訴求　內容針對出場費、住宿、保險等

職籃工會副主任葉子彧在會中提出12+3點訴求，其中希望籃協能在球員決定簽署協議前，留下約3個月的審議期，以利提前準備。此外，針對交通、住宿方面，也希望至少能入住到4星級以上單人房和商務艙，重點是能提供球員可以充分休息的空間

▲職籃工會針對協議部分提出調整，圖為協議審閱期、集訓場館、住宿交通等項目。（圖／翻攝自職籃工會粉專）
▲職籃工會針對協議部分提出調整，圖為協議審閱期、集訓場館、住宿交通等項目。（圖／翻攝自職籃工會粉專）
另一方面，工會也希望球員參與每場正式國際比賽能獲得新台幣1萬元的出場費，而商業賽則為2萬元，並且在集訓及參賽保險部分，也能參照棒球國家隊的規格、投保方式來進行。

▲職籃工會針對協議部分提出調整，圖為出場費、集訓及參賽保險、體檢藥檢等項目。（圖／翻攝自職籃工會粉專）
▲職籃工會針對協議部分提出調整，圖為出場費、集訓及參賽保險、體檢藥檢等項目。（圖／翻攝自職籃工會粉專）
比較詳細的部分，則是希望協議能針對肖像授權部分有所規範，如有相關衍生之用途，能和球員進行討論，並且希望集訓或出賽所提供之裝備，能歸選手所有，不再配合回收。最後，則是希望有與品牌簽約之選手，應可穿著自己的品牌，顏色配合代表隊即可。

籃協回應訴求　張承中：很多已做到只是要更好

對於上述要求，籃協副秘書長張承中表示：「很多訴求其實籃協都已經做到了，但只是要做得更好。」他補充解釋道，肖像權部分其實原本就有規範，只是希望能明訂更詳細的規則，且中華隊提供的球衣裝備也從來收回過。

▲職籃工會針對協議部分提出調整，籃協副秘書長張承中表示，肖像權、球衣及裝備回收部分的要求其實早已做到。（圖／翻攝自職籃工會粉專）
▲職籃工會針對協議部分提出調整，籃協副秘書長張承中表示，肖像權、球衣及裝備回收部分的要求其實早已做到。（圖／翻攝自職籃工會粉專）
另外張承中也指出，過去其實也曾提供中華隊球員搭乘商務艙，但會因為每年預算狀況而有所不同。同時，集訓、賽程的場館其實也都是在確認後，就會儘速通知球員，只是現在要求提早通知。最後，對於球員穿著個人的運動品牌其實也不會制止，大家秉持互相尊重精神。

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