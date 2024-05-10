林業署「荔枝椿象」炸成創意料理！最高罰2億 食藥署要求別宣導
農業部林業署日前辦理「呷蟲王者」活動，在現場油炸荔枝椿象，想要將害蟲變成創意料理，翻轉形象，不過荔枝椿象屬於非法定食用昆蟲，事件引發爭議；食品藥物管理署副署長林金富今（10）日指出，非食用昆蟲當成食材宣導是錯誤的，已經向農業部瞭解，希望制止這樣行為。此外，根據法規，如果有業者用荔枝椿象來當食品販售，違反《食安法》可處6萬至2億，產品要依照規定沒入銷毀。
記者孫唯容／綜合報導
林業及自然保育署嘉義分署4月27日在觸口自然教育中心舉辦「呷蟲王者」課程活動，把荔枝椿象轉化成創意料理，期望透過新方式來消滅害蟲，不過此舉恐觸犯食安法；林金富受訪時指出，荔枝椿象是外來害蟲，且民眾無食用歷史經驗，安全性未經確認前，根據食安法第15條規定，這類食品或食品添加物，「不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」，如果有業者用荔枝椿象來當食品販售，違反《食安法》可處分6萬至2億，產品要依照規定沒入銷毀。
林金富說明，食藥署會和農業部瞭解，荔枝椿象不可以當成食材使用，要去糾正這樣的宣導是錯誤的，相信都是政府單位，也會去配合改正，把觀念導正；另外，過去農業單位也曾推廣蝶豆花入菜，然而蝶豆花在國內只准用於飲料染色，不能把整個蝶豆花吃下去，提醒農業單位，未來舉辦類似活動時應留意相關規定。