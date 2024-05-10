46歲趙小僑不怕再打針「我沒放棄生第二胎」 老公劉亮佐反應曝光
前女團七朵花成員趙小僑和演員劉亮佐2年前迎來女兒「典典寶寶」，今（10）日夫妻倆和藝術家眼球先生、生殖中心代表出席「給勇氣一個擁抱」藝術展發布記者會，歷經挨1000根針的艱辛求子路，已經46歲的趙小僑原本篤定不生第二胎，如今想法動搖，日前深夜跟劉亮佐說：「我其實沒有放棄要再生一個哦！」劉亮佐在一旁露出五味雜陳的表情。
記者楊穎軒／綜合報導
趙小僑因為免疫系統不佳又高齡求子，自然備孕、人工受孕、試管全失敗，一度要成功卻又發生「胎停」，如今愛女已經1歲10個月。趙小僑表示，因為女兒實在太可愛，繼子劉子銓也成年，不可能一直陪伴妹妹，所以很想再為女兒添一個伴，年近60歲的劉亮佐說：「我有三成覺得開心，但七成真的覺得好累，不確定跟恐懼感都很大。」最心疼老婆再一次承受打針、吃藥的痛苦。
送子鳥生殖中心賴興華醫師評估，趙小僑目前凍卵96顆，還有胚胎，給足她信心，透露有個案例，媽媽62歲做試管嬰兒依然成功，而且是自然生產，認為一切都有可能發生，讓趙小僑很心動。不過趙小僑說，最快要2年後，等典典寶寶上幼兒園，以及房子裝潢好，再來衡量經濟狀況，做最終的決定。
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