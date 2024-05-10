天氣預報／明高溫飆36°C！好天氣最後一天 母親節台中以北雨最猛
明（11）日把握最後好天氣，南高屏局部高溫上看攝氏36度，到了母親節（12日）鋒面撲台，越晚天氣越差，雨勢最猛的時刻在週日晚間到下週一清晨，各地有局部陣雨或雷雨，中部以北和宜蘭雨最大，下周一起也有一波降溫機會，北部和宜蘭低溫探攝氏20度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠指出，明（11）日天氣與今天差不多，僅花東地區有雨，午後各地也有降雨機會，要留意天氣高溫炎熱，全台各地高溫達到30度以上，南高屏近山區有36度以上高溫。中央氣象署也於今日下午針對臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區發布高溫黃色燈號。
🟡高溫資訊
📍高溫黃色燈號：臺南市、高雄市、屏東縣
📍影響時間：11日白天
母親節（12日）晚上會有一波鋒面靠近、通過，週日越晚降雨機率越高，週日晚間到禮拜一清晨各地有降雨機率，也是雨勢最強的時候，留意陣雨、雷雨，降雨熱區由北往南，尤其是中部以北、宜蘭地區留意較大雨勢。
下週一鋒面通過後降雨逐漸趨緩，各地午後雷陣雨仍明顯；下週二、下週三環境濕氣轉乾，剩下東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，留意午後陣雨；下週四、下週五水氣再度增加，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。
氣溫方面，下週一到下週三清晨，鋒面通過後東北季風增強，北部、宜蘭高溫跌到攝氏25度至27度，低溫溫下探攝氏20度，其他地區影響不大，白天高溫接近攝氏30度，低溫約攝氏25度上下。
而今年第一號颱風目前看起來在週末生成機率較低，模式預測熱帶系統發展沒有很顯著，不過從歷年首颱生成時間點來看，最早在2月生成、最晚在7月，無論近期是否能發展成颱風，都屬於正常值內。