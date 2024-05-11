大谷翔平敲雙安無用！遭Arraez再見安打　道奇1:2不敵教士止7連勝

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本場道奇進攻火力十分慘淡，先發打線中僅「MVP三星」大谷翔平、Mookie Betts與Freddie Freeman有安打演出，其中大谷翔平更是全場4打出繳出2安打，更在第3打席面對日籍左投松井裕樹，敲出一支二壘安打，此支二壘安打為本季第15支傲視全聯盟，賽後打擊率為0.358。
前7局上演投手戰，道奇遭教士先發Michael King完全壓制
前7局雙方上演投手大戰，道奇王牌Tyler Glasnow主投7局用99球（68顆好球）送出10次三振，僅在3局下遭到教士Jake Cronenworth掃出陽春砲失掉1分。
但本場教士先發Michael King表現更加出色，主投7局用106球（74顆好球），送出11次三振僅被敲出2安沒有失分，但可惜最終因松井裕樹砸鍋無緣拿下勝投。
松井裕樹砸鍋，靠隊友Luis Arraez再見安打解套
8局上松井裕樹登板，道奇靠著大谷翔平二壘安打演出，與Freddie Freeman適時安打攻下追平分，雖然松井裕樹讓先發Michael King勝投飛掉，但教士最終仍靠著Luis Arraez在9局下擊出再見安打拿下勝利。
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