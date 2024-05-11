大谷翔平火力爆發！長打有望破紀錄　超越Bonds挑戰「棒球之神」

大谷翔平敲雙安無用！遭Arraez再見安打　道奇1:2不敵教士止7連勝

▲大谷翔平敲雙安無用！遭Arraez再見安打，道奇1:2不敵教士止7連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平敲雙安無用！遭Arraez再見安打，道奇1:2不敵教士止7連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB洛杉磯道奇今（11）日作客出戰聖地牙哥教士，雖然日籍強打大谷翔平本場繳出雙安演出，但此戰在前8局形成投手戰，雙方戰成1:1平手，教士在9局下靠著Luis Arraez從道奇後援投手Michael Grove手中，擊出再見安打帶走勝利，終場道奇就以1:2不敵教士終止近期7連勝，教士則是拿下2連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇僅「MVP三星」有安打，大谷翔平更是全場雙安演出

本場道奇進攻火力十分慘淡，先發打線中僅「MVP三星」大谷翔平、Mookie Betts與Freddie Freeman有安打演出，其中大谷翔平更是全場4打出繳出2安打，更在第3打席面對日籍左投松井裕樹，敲出一支二壘安打，此支二壘安打為本季第15支傲視全聯盟，賽後打擊率為0.358。

前7局上演投手戰，道奇遭教士先發Michael King完全壓制

前7局雙方上演投手大戰，道奇王牌Tyler Glasnow主投7局用99球（68顆好球）送出10次三振，僅在3局下遭到教士Jake Cronenworth掃出陽春砲失掉1分。

但本場教士先發Michael King表現更加出色，主投7局用106球（74顆好球），送出11次三振僅被敲出2安沒有失分，但可惜最終因松井裕樹砸鍋無緣拿下勝投。

松井裕樹砸鍋，靠隊友Luis Arraez再見安打解套

8局上松井裕樹登板，道奇靠著大谷翔平二壘安打演出，與Freddie Freeman適時安打攻下追平分，雖然松井裕樹讓先發Michael King勝投飛掉，但教士最終仍靠著Luis Arraez在9局下擊出再見安打拿下勝利。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

大谷翔平TJ手術後首度練投70球創新高　鬼神二刀流回歸指日可待

大谷翔平季後賽重返投手丘？前天使教頭Maddon曝道奇「秘密武器」

大谷翔平火力爆發！長打有望破紀錄　超越Bonds挑戰「棒球之神」

大谷翔平遭水原竊取5.5億台幣討得回？美國律師：恐怕只能認賠了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生