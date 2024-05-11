馬國網紅來台失望「真是地獄」！親吐4大關鍵 認這城市刷新印象
馬來西亞網紅「DaBangji大棒記」經常在網路分享生活，日前他和朋友到台灣來玩7天，原本十分期待，真的來了後卻發現台灣的一切都和他想像中不同，包括市景、食物、人情味等等，尤其交通部分更是讓他忍不住抱怨：「真的是地獄。」
記者吳昕蓓／綜合報導
「DaBangji大棒記」在頻道上傳影片，透露：「我真的覺得（台灣）沒有我想像中的好」，他舉出四點部分，台灣市景、台灣交通、台灣食物、台灣的人，他直指，當時一下飛機，看到台灣的城市就像是上了復古濾鏡，建築物和招牌的新舊差異很大，市容並不好看。
「DaBangji大棒記」表示，交通更是地獄，不但街道旁的人行道和車道的間距小，機車還會停到人行道上，或者是有斑馬線卻沒有紅綠燈，而台灣的食物也只能算是中等，作為台灣代表的夜市都是煎炸類的，而東西都比較燥熱，重複性又高，但也透露自已喜歡滷肉飯跟珍珠奶茶，一天至少可以吃一次。
對於台灣的人情味，他似乎也沒感受到，直指他和女友一下飛機，向工作人員問路，對方卻態度不耐煩，他們前往九份，搭公車時女友因為不知道上下車都要刷卡，因此遭司機碎念，質疑他們想逃票，他也透露，很可能是因為台北的環境比較雜，他的運氣也不好，他們到台中後，非常喜歡當地的人事物，並大讚台灣歷史很有魅力，：「我愛台中，台中真的很棒。」
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