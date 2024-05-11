以大使暴怒絞碎憲章！聯合國發言人笑稱「我看多了」：做戲劇效果
聯合國大會（United Nations General Assembly）10日以壓倒性票數，143票贊成、9票反對、25票棄權，通過一項決議案，象徵性認可巴勒斯坦有資格成為聯合國會員國，並給予巴勒斯坦在聯合國的部分額外權利。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）出於對決議案的不滿，當眾用碎紙機絞碎《聯合國憲章》副本表達抗議。對此，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）則輕鬆看待，稱這種事「我看多了」，指以色列大使只是在「做戲劇效果」，呼籲各國尊重憲章。
記者倪浩軒/綜合報導
爾登痛批聯合國大會的投票結果證明了「聯合國憲章只是一份毫無意義的文件」，批評投下贊成票的成員國無視哈馬斯去年10月對以色列實施的殘忍攻擊，「你們正在證明，道德對你們來說只是一個口號」，爾登一邊發言一邊用碎紙機絞碎《聯合國憲章》，更痛斥投下贊成票的各國「可恥」。
對此，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）被記者詢問到此事時，先是強調自己不會針對個別大使的個別發言進行評論，但也指出「戲劇效果一直都是演講時不可或缺的一部分」。
有記者繼續詢問哈克看到《聯合國憲章》被絞碎時是否會覺得不快？哈克則笑稱「我在這裡很久了，我見多了」，並接著從口袋中掏出另一本《聯合國憲章》，指出有一本被絞碎了還有很多本完好，「我這本就完好無損」，並且憲章象徵的精神也完好無損。
對於哈克的回應，記者不禁讚賞「做得好」，哈克則強調《聯合國憲章》是聯合國的創始基礎，「只要聯合國存在，《聯合國憲章》就會存在」。
聯合國大會10日這項決議案，還不會讓巴勒斯坦成為正式會員，只是承認巴勒斯坦有加入的資格，而且聯合國大會決議也不具法律約束力，但投票結果能夠彰顯出國際社會對巴勒斯坦建國的主流看法，堪稱是國際社會民意的晴雨表。