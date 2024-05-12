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中國富豪覃輝遭美驅逐　矢板明夫：「富人沒安全感」成中國寫照

▲前「天上人間」老闆覃輝9日在紐約長島的聯邦法庭接受量刑後，直接被驅逐出美國。（圖／翻攝自阿波羅新聞網）
▲前「天上人間」老闆覃輝9日在紐約長島的聯邦法庭接受量刑後，直接被驅逐出美國。（圖／翻攝自阿波羅新聞網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

前「天上人間」老闆、中國億萬富豪覃輝承認在紐約和羅德島州（Rhode Island）非法以他人名義，向政治人物的競選活動作出捐獻，他與檢方達成協議放棄綠卡，9日被判定刑期已滿，旋即驅逐出境。雖然未透露覃輝被送往哪個國家，但他要求不要送回中國，因為「怕可能無法再見到生活在美國的3名孩子」。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，「富人沒有安全感，窮人沒有希望」成中國現在的寫照。

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綜合媒體報導，現年56歲的覃輝曾有中國「民營傳媒富豪第一人」之稱，是北京著名夜店「天上人間」前老闆、香港「星美文化」創辦人及老牌報章《成報》前大股東，曾名列美國雜誌「富比世」（Forbes）富豪榜，估計他在星美文化等電影娛樂公司的股份淨值達18億美元。

《美聯社》報導，覃輝在曼哈頓（Manhattan）、長島（Long Island）等地都有房產，在紐約州的聯邦法院出庭，被判入獄7個月，由於他自去年10月被捕以來一直遭羈押，故可即時離境。

覃輝在今年3月認罪，坦承非法以他人名義為競選活動捐錢、移民詐欺和偽造身分文件。他承認從2021年紐約市長選舉開始就利用自己的財產招募一些人，並出錢讓他們代他捐出政治獻金。

覃輝的律師馬茲瑞克（Henry Mazurek）表示，覃輝9日已搭機離美，但他不願指明目的地，僅說覃輝想要重建生活。馬茲瑞克稱，覃輝「只是希望像公民一樣參與」選舉，卻因不具公民身分而無法捐錢給他支持的候選人。

覃輝上庭時未見親友到庭旁聽，他透過翻譯向法官道歉，稱因為語言障礙，不太懂美國法律，他含着淚水地表示，擔心可能無法再見到生活在美國的3名孩子，孩子將來如畢業典禮等重要時刻他都無法參加，只盼未來與孩子們仍能保持聯繫。

對此事件，矢板明夫在臉書上發文，回憶道「我在北京當記者的前幾年，也就是2008北京奧運會前後那幾年，是北京頂級的夜總會『天上人間』如日中天的時候。其老闆覃輝，則是最知名的「神秘人物」之一。大家都知道他後台過硬、手眼通天。很多商人都希望能夠和他交朋友。」

矢板明夫續指，靠官商勾結得到的榮華沒有持續太久。「2010年『天上人間』被查封以後，好久沒有聽到覃輝的消息了。這一次如果他被遣送回國了。不知道等待他的命運是什麼？」

最後，矢板明夫感嘆，「富人沒有安全感，窮人沒有希望」，成了今天中國的寫照。


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