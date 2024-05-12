影／雷霆對Lively使出「駭客戰術」！場上貓捉老鼠　最終還得罰球

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雷霆對Dereck Lively II使用「駭客戰術」
雷霆末節對獨行俠20歲的年輕中鋒Dereck Lively II採取「駭客戰術」，這種戰術以故意對一名罰球命中率不高的球員犯規，讓他站上罰球線聞名。本季Lively的罰球命中率只有50.6%，無疑是採用這種方式換得球權的最佳人選。
因此第四節出現奇妙的「貓捉老鼠」的場面，雷霆隊新秀Chet Holmgren想要採取「駭客戰術」，而Lively似乎也已經注意到了，全場飛奔躲避，被犯規後Lively，雖然最終他還是被犯規，但這次他兩罰全中。
Doncic多次身體碰撞 賽後直言：全身都痛
此役雷霆隊為了限制Doncic，派出Luguentz Dort守他，後者給出很強的身體對抗，Doncic這一場也打得很拚，因此多次受傷，包括與Dort爭球碰撞後摔到腰部、被包夾後摔倒傷到膝蓋、防守Shai Gilgeous-Alexander時被肘擊到臉部、以及被Dort踢中。
賽後談到自己的身體狀況，Doncic坦言：「到處都痛。我又一次傷到了我的膝蓋，我現在需要利用好一切可能的休息時間。」
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