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影／雷霆對Lively使出「駭客戰術」！場上貓捉老鼠　最終還得罰球

▲雷霆想對罰球命中率不佳的Dereck Lively II使用「駭客戰術」，後者則是不想被得逞，因此全場飛奔躲避犯規，但最終還是得站上罰球線。（圖／美聯社／達志影像）
▲雷霆想對罰球命中率不佳的Dereck Lively II使用「駭客戰術」，後者則是不想被得逞，因此全場飛奔躲避犯規，但最終還是得站上罰球線。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA次輪季後賽G3，上一場爭取到主場優勢的達拉斯獨行俠（12）今日回到主場，再以105：101拿下勝利，這場比賽場邊出現有趣花絮，雷霆想對罰球命中率不佳的Dereck Lively II使用「駭客戰術」，後者則是不想被得逞，因此全場飛奔躲避犯規，但最終還是得站上罰球線。

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這一場比賽獨行俠多人得分上雙，Luka Doncic17投7中，得到22分15籃板5助攻2抄截；Kyrie Irving則是17投10中，攻下22分7助攻；P.J. Washington攻下全隊最高的27分，命中5記三分球，團隊多點開花。

雷霆對Dereck Lively II使用「駭客戰術」

雷霆末節對獨行俠20歲的年輕中鋒Dereck Lively II採取「駭客戰術」，這種戰術以故意對一名罰球命中率不高的球員犯規，讓他站上罰球線聞名。本季Lively的罰球命中率只有50.6%，無疑是採用這種方式換得球權的最佳人選。

因此第四節出現奇妙的「貓捉老鼠」的場面，雷霆隊新秀Chet Holmgren想要採取「駭客戰術」，而Lively似乎也已經注意到了，全場飛奔躲避，被犯規後Lively，雖然最終他還是被犯規，但這次他兩罰全中。

Doncic多次身體碰撞　賽後直言：全身都痛

此役雷霆隊為了限制Doncic，派出Luguentz Dort守他，後者給出很強的身體對抗，Doncic這一場也打得很拚，因此多次受傷，包括與Dort爭球碰撞後摔到腰部、被包夾後摔倒傷到膝蓋、防守Shai Gilgeous-Alexander時被肘擊到臉部、以及被Dort踢中。

賽後談到自己的身體狀況，Doncic坦言：「到處都痛。我又一次傷到了我的膝蓋，我現在需要利用好一切可能的休息時間。」

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