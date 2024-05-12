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Haliburton自曝腳踝跟尾椎都有傷！談明日G4：球隊要做好反擊準備

▲溜馬當家控衛Tyrese Haliburton自曝自己在比賽過程中扭到了腳踝，也不慎撞到尾椎，但明日G4應還能夠出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬當家控衛Tyrese Haliburton自曝自己在比賽過程中扭到了腳踝，也不慎撞到尾椎，但明日G4應還能夠出賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃印第安納溜馬昨（11）日回到主場交手紐約尼克，此戰雙方你來我往，一直僵持到比賽最後一刻，溜馬才靠著小將Andrew Nembhard在終場前16秒時，轟進一記超大號三分奠定勝基，終場溜馬就以111:106戰勝尼克，系列賽扳回一城。而賽後球隊當家主控Tyrese Haliburton也談到了自己的狀況，並表示「自己扭到了腳踝，也不慎撞到尾椎。」

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Tyrese Haliburton砍下全隊最高35分  成溜馬G3一大致勝功臣


Tyrese Haliburton本場比賽上場38分鐘，他也在場上展現出十足的進攻企圖心，攻下全隊最高35分，另外帶4籃板7助攻，是溜馬能夠避免遭到聽牌、在主場收下勝利的一大功臣。

本場比賽賽後，Tyrese Haliburton也接受媒體採訪，談到目前的身體狀況，Haliburton說到：「我扭到了腳踝，然後落地時撞到了尾椎，我現在感覺很痛。但尼克也有球員不舒服，現在每個人都有傷，但我會為下一場比賽做好準備的。

而Haliburton也相當感謝主場球迷的支持，他說：「我們的球迷一直都很期待，球隊能夠再度打進季後賽，就跟我們一樣。現在整個印第安納都充滿了能量，大家都非常的興奮，是因為有了他們幫助我們，我們今天才能夠拿下這場勝利。」「這場勝利很重要，但我們很清楚，我們必須要再拿下下一場比賽勝利，我們必須要為第4戰做好準備。」

歷經這場激烈戰役後，Tyrese Haliburton也說：「現在已經有好幾個季後賽比賽畫面，在我的腦海中反覆播放了，26次出手是在我在過去很長的一段時間內，最多的出手數了，或許是我職業生涯最多的。」


溜馬主帥賽後受訪  給予 Haliburton高度肯定


溜馬總教練Rick Carlisle賽後則表示：「Tyrese Haliburton調整的速度很快，對於他這麼一個第一次打季後賽的球員來說，他真的在這兩輪系列賽中，做出了很多的調整。」

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