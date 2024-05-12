海盜狀元Skenes迎大聯盟初登板！飆速164公里送7K　還寫隊史2紀錄

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Paul Skenes去年獲選狀元 目前百大新秀排行第3
Paul Skenes在去年選秀會上，以狀元之姿順利獲選，也備受海盜隊的期待，目前則為百大新秀第3名。Skenes招牌的速球配上位移驚人的滑球，以及還有曲球和變速球等球種，讓他本季在3A僅投了27.1局，就狂飆45次三振，防禦率僅0.99，令小聯盟打者相當頭痛。許多美國媒體與球探也認為，Paul Skenes是自「天才小史」Stephen Strasburg之後，最具有潛力的農場投手。
而Paul Skenes此役主投4局，用了84球，當中有54顆好球，被敲出6支安打，送出7次三振，但也投出2次四壞保送與1次觸身球，失掉3分自責分，防禦率目前為6.75。Skenes在2局上先用101.2英哩速球，成功三振Yan Gomes，寫下海盜隊史先發最快三振球速紀錄，今天他最快球速達到101.9英哩，也創下海盜隊史先發投手最快球速紀錄。
而Skenes此戰賽前也指出，他知道這天（大聯盟初登板）總會到來，但並不知道自己在小聯盟的表現，怎樣才是達到球隊對於「準備好」的定義。Skenes表示：「我很興奮，最重要的是，我不認為這會有什麼不同。或許在使用與對決上會有改變，不過很棒的是，球隊裡有一些資深球員會幫助我，我會從中學習。」
至於針對外界期待他的生涯初登板，能夠繳出怎樣的表現，Skenes本人倒是沒想太多，「我就只是想幫助球隊，處在贏球的位置上，我不知道這些具體細節是什麼，在場上我只想把球投好，讓球隊有贏球機會。」
海盜總教練認為 Skenes已有能力在大聯盟出賽
海盜總教練Derek Shelton賽前受訪也表示：「我很高興Skenes來到大聯盟，這是他應得的。他已經證明了，他需要且有能力能夠在大聯盟大展身手。」
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