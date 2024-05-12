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Travis Japan宣布「9月來台」新莊Zepp開唱2天　花2800元就能入場

▲傑尼斯旗下男團Travis Japan成員吉澤閑也（左起）、松倉海斗、中村海人、宮近海斗、七五三掛龍也、松田元太、川島如惠留將二度訪台會粉絲。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME）
▲傑尼斯旗下男團Travis Japan成員吉澤閑也（左起）、松倉海斗、中村海人、宮近海斗、七五三掛龍也、松田元太、川島如惠留將二度訪台會粉絲。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本星達拓娛樂（前名：傑尼斯事務所）旗下男團Travis Japan由川島如惠留、七五三掛龍也、吉澤閑也、中村海人、宮近海斗、松倉海斗、松田元太7人組成，7帥去年7月無畏杜蘇芮颱風來台出席漫畫博覽會；相隔10月，今（12）日宣布要以舉辦演唱會的名義二度訪台，9月3日、4日一連2天在Zepp New Taipei開唱。

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Travis Japan的俐落舞蹈出名，他們於2022年3月前往洛杉磯發展，參加過實境節目《World of Dance》、《美國達人秀》，7位成員對表演充滿熱忱，在各個大小舞台上展現精湛的表演技巧，並在專業評審與各界觀眾嚴格的評選下脫穎而出。他們的首支主打單曲《JUST DANCE!》MV在YouTube突破千萬觀看數，這首也是J-POP史上首個以出道曲登上美國告示牌Billboard Global Excl. US全球單曲榜第5名的作品。

Travis Japan今年初剛結束日本全國巡演《Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity》，他們休息片刻後，今宣布即將舉行生涯首次的世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》，前往包含新北在內的6個海外城市，與等候他們許久的歌迷相會。

成員透過主辦單位「大鴻藝術BIG ART」與「超級圓頂SUPER DOME」開心表示，很感激能實現世巡的夢想，「我們的團體名稱中有著『Japan』這個標誌，我們將帶著這份充滿日本濃厚色彩的信念，背負著所有歌迷對我們的期許，將Travis Japan獨特的娛樂風格展現給全世界。」事實上，他們去年作為漫博嘉賓時，就與台灣歌迷許下專場約定，這次實現承諾將在新北連唱兩天，開心表示：「請大家一定要到現場支持我們喔！」

Travis Japan台灣演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》將於9月3日、4日晚間8點在Zepp New Taipei開唱，票價分為1樓站席2800元、2樓座位A區3200元、2樓座位B區3000元、VIP 1樓站席4200元、1樓身心障礙席1400元，主辦單位為了讓歌迷有更多機會購票，並防止不當搶票與高價轉售票券，本場門票將採用實名抽選、一般售票兩階段售票方式，5月20日至5月22日為登記抽選、6月1日中午12點正式啟售，詳情可至「Ticket Plus遠大售票系統」查詢。

▲Travis Japan將於9月3日、4日一連2天在Zepp New Taipei開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME）
▲Travis Japan將於9月3日、4日一連2天在Zepp New Taipei開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME）
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