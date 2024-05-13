溜馬2連勝擊敗尼克奇蹟扳平戰局！主帥Carlisle點出關鍵在防守

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比賽首節溜馬就展現進攻火力，單節打出34:14的攻勢，上半場帶著69:41大幅領先進到下半場。來到第三節，開局溜馬率先打出一波13:4的攻勢將領先優勢擴大，尼克在本節一度落後溜馬多達38分，隨後尼克主帥Tom Thibodeau在本節結束前4秒將主力撤下投降，第4節也早早進入垃圾時間，終場尼克就以89:121慘敗溜馬。
對於溜馬在主場拿下這場關鍵的勝利，溜馬主帥Rick Carlisle表示，「球隊在今天的比賽中專注度更好，我們有一個好的開局，而且在比賽中，我們把失誤降到最低，我們將比賽中好的過程保留下來，且我們打出很好的團隊籃球，尤其是板凳球員們發揮出色。」
制定防守策略！針對尼克Donte DiVincenzo發揮功效
尼克Donte DiVincenzo無疑是本輪系列賽尼克表現最出色的選手，他在前3戰分別能攻下25分、28分與35分，但在今（13）日比賽中，全場出戰32分鐘，13投3中僅得7分狀態十分低迷。
溜馬主帥Rick Carlisle則在賽後表示，「我們都知道Donte DiVincenzo也是尼克的戰術核心之一，他時常在進攻端分擔Jalen Bruson的壓力，但我們意識到這是季後賽，我們在今天的比賽中給予他許多身體對抗，讓他打的不舒服是我們今天最成功的地方，當然這需要依靠優秀的團隊防守。」
值得一提的是，溜馬今（13）日以121:89打爆尼克，將系列賽追至2勝、2敗平手，雙方將在15日回到紐麥迪遜花園進行天王山G5。此外今年季後賽在主場已經取得5連勝，包括首輪對陣密爾瓦基公鹿的3場主場比賽，與第二輪目前2場在主場交手尼克的比賽。
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