3大利多加持、股價上攻添柴火 台積電再創新天價825元
台積電今（13）日再寫新紀錄，由於4月營收創下歷史次高，再加上宣布第一季配息金額由3.5元上調到4元，激勵上週五台積電ADR大漲逾4.5%，來到149.26美元，創下收盤新天價。帶動今日台積電開高後，一度衝到825元、超過收盤歷史最高點，離盤中最高價只差1元。帶領台股開盤就創下新高點。
記者陳郁柔／台北報導
台積電4月合併營收為新台幣2360.21億元，月增20.9%、年增59.6%，創單月歷史次高；累計今年前4月合併營收8286.65億元、年增26.2%，改寫歷史同期新高；台積電董事會也在上週五通過今年第1季擬配發4元現金股利，較先前一次季配息3.5元再提高，調幅約14%，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳。
對台積電再次調高季配息，知名分析師陸行之繼日前透露資本開支沒調高，公司已答應會持續調高現金股利後，上週六（11日）再度發文表示肯定，指出總算有聽到一些小小股東發聲，更高喊：名年繼續加。而網友則認為，台積電股息從3元加到3.5元，現在來到4元，只花了短短半年，以後應該會跟很多美國公司一樣，固定每4季過後調升1次股息。
此外，今日台積電再傳出利多，全球AI需求大爆發，牽動半導體供應鏈發展。根據《日經亞洲》報導，半導體矽智財龍頭Arm有意打造自家AI晶片，並且將委託台積電代工生產，目標明（2025）年問世。有望為台積電營收再添柴火。
台積電今日股價漲勢猛烈，上午一度衝至825元，超越歷史收盤最高價820元，離盤中高點826元只差1元。而上午10點30分上漲19元來至821元，有望再刷新歷史收盤新高價。